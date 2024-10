O plano de Valdemar para o PL ter a maior bancada do Senado ainda em 2024

As movimentações de bastidores para as eleições de 2026 já começaram e um dos espaços que líderes partidários têm dado maior atenção é ao Senado, que renovará dois terços de suas cadeiras. Oito senadores do PL terminarão o mandato daqui a dois anos, mas as articulações para a filiação na sigla de parlamentares que estão no cargo vão iniciar logo após o fim do pleito municipal.

O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, diz “não ter dúvida” de que aumentará a bancada de senadores antes do fim deste ano. Ele disse que a representação do partido deve saltar de quatorze para “dezoito ou dezenove” cadeiras e que as primeiras mudanças já começarão em breve.

“Após as eleições, em 30 dias, estarão vindo excelentes senadores para nós. A gente vai aumentar a nossa bancada e ficar com a maior bancada do Senado”, disse Valdemar a VEJA — ele não quis revelar de quais partidos esses congressistas sairiam. As movimentações serão concretizadas após as eleições municipais “para não atrapalhar os candidatos deles”, acrescenta o cacique.

O PL almeja mais “quatro, cinco ou seis” parlamentares em sua bancada nos próximos dois meses. Atualmente, o partido tem o segundo maior número de senadores (quatorze), atrás somente do PSD (quinze) – sigla comandada por Gilberto Kassab, que tem sido alvo de bolsonaristas.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, os deputados Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer, ambos do PL, iniciaram uma série de ataques contra o PSD em que a atuação no Senado foi o principal alvo. Eles dizem que o partido de Kassab é responsável pelo fato de o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, não ter avançado e também por Flávio Dino, ex-ministro de Lula, ser habilitado para ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte.

Confira o tamanho das bancadas no Senado hoje:

PSD – 15

PL – 14

MDB – 10

PT – 9

União Brasil – 7

PP – 7

Podemos – 6

PSB – 4

Republicanos – 4

PDT – 3

PSDB – 1

Novo – 1