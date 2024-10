O passado no futebol que está sendo usado contra petista em Fortaleza

O chamado Clássico-Rei, disputado nos gramados entre os dois maiores times de futebol da capital cearense, Fortaleza e Ceará, já é usado na arena política. O candidato bolsonarista a prefeito, André Fernandes (PL), critica a gestão de seu concorrente, Evandro Leitão (PT), como presidente do Ceará, clube mais antigo da cidade, para atacar o petista.

A campanha do PL já fez até jingle que usa o esporte como pano de fundo para a disputa eleitoral. “O seu clube não soube administrar, quer fazer com Fortaleza o que fez com o Ceará”, diz a letra da música de campanha de Fernandes em referência a gestão futebolística do candidato do PT. No refrão, a música remete aos apelidos das torcidas, baseados nos mascotes dos times: Vozão, do Ceará, e Leão, do Fortaleza. Primeiro a música cola o mascote ao voto do eleitor no segundo turno: “Quem é vozão não vota no Leitão”. Depois, a música contempla os torcedores do Fortaleza: “Quem é Leão não vota no Leitão”.

André Fernandes tem usado as músicas como estratégia para engajar seus eleitores e, principalmente, atacar os adversários. No primeiro turno, um jingle colocava o atual prefeito José Sarto (PDT) no centro dos problemas da capital do Ceará: “Se a sua rua tem buraco, a culpa é do Sarto”, entre outras críticas à gestão.

Leitão no Ceará

A gestão de Evandro Leitão na presidência do Ceará começou em 2008 e terminou em 2015. De fato, houve momentos de turbulência, mas a trajetória também deixou conquistas na história do clube. O então presidente venceu uma Copa do Nordeste, quatro vezes o Campeonato Cearense, o acesso à primeira divisão do Brasileirão em 2009 e uma classificação inédita para a Copa Sul-Americana, mas foi rebaixado em 2011.

Já no primeiro turno, o rebaixamento foi usado por Fernandes para criticar o petista. Em um debate promovido pelo jornal O Povo, o bolsonarista lembrou que o petista pediu licença e se afastou do clube no ano que o Ceará caiu para a Série B e lembrou que, enquanto cartola de futebol, Leitão deu um soco em um árbitro na final do campeonato estadual de 2015.

Leitão, atual presidente da Assembleia Legislativa, devolveu a provocação dizendo que o pai do adversário, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) votou para a elegê-lo à presidência da Casa. Ele destacou que sanou as dívidas do clube enquanto foi presidente do “Vozão” e que sua experiência não se limitava ao futebol. O petista chegou a dividir as atribuições de presidente do Ceará com o comando da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o governo de Cid Gomes.