O naufrágio da esquerda no terceiro maior colégio eleitoral do país

Nas articulações que antecederam o registro oficial das candidaturas à prefeitura de Belo Horizonte, os diversos representantes da esquerda na cidade chegaram à conclusão de que deveriam sair unidos em torno de um só nome para dar mais força ao representante, diante da iminência de haver concorrentes fortes no centro e na direita.

A deputada Bella Gonçalves (PSOL), por exemplo, abdicou de lançar seu nome para apoiar Rogério Correia (PT). A união da esquerda empacou, no entanto, na irredutibilidade tanto de Correia quanto de Duda Salabert (PDT) em ceder espaço. Eles chegaram a se reunir, na presença dos presidentes dos respectivos partidos, Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Lupi (PDT), para discutir a questão, mas o acordo não foi para frente e ambos mantiveram suas próprias candidaturas, dividindo o campo. Os números das pesquisas de intenção de votos a duas semanas da votação sugerem que a estratégia foi equivocada.

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 19, aponta Salabert na quarta colocação, com 9% das intenções de votos, e Correia na sequência, com 6%. Ambos correm forte risco de ficarem fora do segundo turno.

Tanto a pedetista quanto o petista oscilaram negativamente, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais e para menos, na comparação com a pesquisa divulgada em 5 de setembro: Salabert três pontos percentuais e Correia, dois.

No cenário atual, somados os pontos de Salabert e Correia, são 15%. Ainda assim, o patamar é inferior ao alcançado pelos líderes da disputa.

Números

Segundo o Datafolha, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) segue na liderança isolada com 29%, mesmo tendo oscilado negativamente dois pontos desde o início do mês. Tramonte lidera desde o início oficial da disputa, sustentado pela fama alcançada após anos como apresentador do programa de TV Balanço Geral.

A segunda colocação tem um empate técnico entre o prefeito Fuad Noman (PSD), que tenta a reeleição, e o deputado federal Bruno Engler (PL). Ambos marcam 18%. O senador licenciado Carlos Viana (Podemos) manteve os 5%, e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), oscilou de 2% para 3%.

O Datafolha ouviu 910 eleitores entre os dias 17 e 18 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o número MG – 07919/2024.