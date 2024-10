O impressionante avanço de movimento de renovação política em 2024

Com sete anos de existência completados em 2024 e quatro eleições no currículo, a escola de liderança política RenovaBR encerrou o pleito deste ano com motivos para comemorar.

Ao todo, 362 lideranças do programa foram eleitas apenas no primeiro turno: 42 assumirão o cargo de prefeito, 24 de vice-prefeito e outras 296 de vereador. O placar mais do que dobrou em relação a 2020, quando foram eleitos 153 líderes para todos os cargos ao longo dos dois turnos.

Juntos, afirma a escola, os eleitos receberam mais de seis milhões de votos — num total de 24 partidos e distribuídos por 22 estados. O programa de formação tem parceria, ainda, com o Insper e a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

“A gente conseguiu evoluir em diversidade regional, de gênero e de raça. O Renova virou de fato um programa para todos. No começo estava muito mais ancorado nas regiões Sudeste, Centro-Sul, e hoje tem presença e capilaridade regional em todas as unidades da federação”, diz o fundador do movimento, Eduardo Mufarej. “Um resultado importante, que superou as nossas expectativas, ao mesmo tempo em que mostrou que a renovação qualificada está viva”, completa o empresário.

E não é porque as eleições acabaram que o trabalho de formação também acabou: pelo contrário. A partir de agora, os eleitos entram em uma nova fase. “As lideranças vão continuar contando com o apoio da escola, com o esforço da educação continuada. Só com políticos qualificados teremos políticas públicas mais eficientes”, diz o diretor-executivo do RenovaBR, Rodrigo Cobra.

“Não é uma fiscalização do mandato, cuja obrigação é de seus eleitores. Mas há um desenvolvimento de skills e ferramentas para o cumprimento de um bom mandato. Planejamento estratégico de mandato, formação de equipe, definição de objetivos, clareza de pautas”, complementa Mufarej.

São Paulo

Uma das regiões com resultados mais expressivos de lideranças do RenovaBR foi o estado de São Paulo: em São Vicente, na Baixada Santista, Kayo Amado (Podemos) foi reeleito prefeito com 87,6% dos votos. Na região metropolitana, Eduardo Boigues (PP) foi reconduzido ao cargo com 91,7% da preferência dos eleitores de Itaquaquecetuba e, em Osasco Gerson Pessoa (Podemos) teve 75,28% dos votos e também foi reeleito.