O impacto imediato do bloqueio do TikTok de Marçal pela Justiça

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A suspensão da conta original de Pablo Marçal (PRTB) na rede social TikTok prejudicou o seu desempenho na plataforma e o colocou pela primeira vez atrás de seus adversários em termos de engajamento. É o que mostra um levantamento feito pelo Observatório de Conflito na Internet e Instituto Democracia em Xeque, com apoio da Fundação Henrichh Boll, entre os dias 4 e 10 de setembro.

O perfil de Marçal na rede social, usado para monetização, foi suspenso pelo Tribunal Regional de São Paulo (TRE-SP) em 24 de outubro. Por outro lado, a conta secundária do candidato e os perfis criados por apoiadores para repostar “cortes” continuam gerando muitas visualizações.

Diferentemente de outras semanas, os vídeos de Tabata Amaral (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL) tiveram maior número de visualizações que o perfil oficial de Marçal (aqui não são totalizados os perfis paralelos). Nenhum post do coach aparece entre os cinco mais vistos. Nas semanas anteriores, foi ele quem apresentou o melhor desempenho.

O vídeo mais assistido da semana entre os candidatos, com 1,4 milhão de visualizações no TikTok, foi o que Tabata Amaral fala de seu relacionamento com o prefeito de Recife, João Campos (PSB). Outros três vídeos entre os 100 mais populares são sobre o casal.

Saiba quais foram os cinco vídeos mais vistos no TikTok (entre 4 e 10 de setembro):

Vídeo de Tabata Amaral sobre a relação com João Campos. Direito de resposta de Tabata Amaral a Pablo Marçal, que havia divulgado que o número da candidata é o 13, do PT. Vídeo do perfil de Boulos com reações de mulheres assistindo a falas machistas de Marçal. Vídeo publicado em canal de apoiadores de Marçal, no qual ele parabeniza o ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista, fala do suposto impedimento para que subisse no caminhão, e trata de sua viagem a El Salvador. Vídeo em que Boulos divulga resultado de pesquisa de intenção de voto para a prefeitura.