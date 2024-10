O giro de Michelle e Damares para alavancar nomes da direita no 2º turno

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) desembarcaram no Rio Grande do Sul para iniciar uma intensa agenda de campanha eleitoral para candidatos de direita no segundo turno das eleições. Junto da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), a comitiva vai percorrer do Sul ao Norte do país, passando pelo Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em território gaúcho, o giro começa por Canoas, cidade vizinha de Porto Alegre e terceiro maior colégio eleitoral do estado. No município, um dos mais afetados pela enchente de maio, o atual prefeito Jairo Jorge (PSD) passou para o segundo turno atrás do candidato do PL, Airton Souza. Depois, o grupo segue para Porto Alegre, onde participam de um evento com o candidato à reeleição Sebastião Melo (MDB) e a vice da chapa Betina Worm (PL) no clube de sargentos do Exército. Na capital, o grupo será acompanhado pelos deputados federais Giovani Cherini, que preside o PL gaúcho, e Luciano Zucco, também do PL.

A adversária dos conservadores em Porto Alegre, Maria do Rosário (PT), tem um histórico pessoal de disputas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando os dois dividiam o plenário da Câmara dos Deputados. Por três vezes, Bolsonaro disse que “não estupraria” a parlamentar “porque não merece”. A primeira foi em 2003, no Salão Verde na Câmara dos Deputados, a denúncia se repetiu no plenário quase uma década depois, em 2014, e no dia seguinte, em uma entrevista ao jornal Zero Hora. Bolsonaro chegou a ser condenado por apologia ao crime, mas o processo foi suspenso quando se tornou presidente e o caso foi arquivado no ano passado.

No fim da tarde, o grupo segue para Caxias do Sul. Segundo maior colégio eleitoral do estado, a cidade da Serra Gaúcha decide no próximo dia 27 entre Scalco (PL), que fez 38% dos votos no primeiro turno, e o atual prefeito Adiló (PSDB), que recebeu a adesão de 27,5% dos eleitores caxienses.

Todos os estados que serão visitados pela comitiva de mulheres conservadoras de Brasília têm candidatos do PL no segundo turno das capitais, à exceção de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde há uma disputa feminina entre Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União). Em Manaus, Capitão Alberto Neto (PL) enfrenta o candidato à reeleição David Almeida (Avante); Na capital do Pará, o Delegado Eder Mauro (PL) disputa a prefeitura de Belém contra Igor Normando (MDB); e, em, Cuiabá a disputa é entre o PL e o PT, com Abilio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT).