O expressivo aumento da rejeição a Pablo Marçal na pesquisa Quaest

Enquanto persiste o cenário de empate técnico triplo nas eleições municipais em São Paulo, a pesquisa divulgada pelo instituto Quaest nesta quarta-feira, 11, traz outro indicador de alerta para os postulantes à prefeitura da capital paulista: a rejeição do eleitorado aos candidatos na disputa. Praticamente todos os principais candidatos viram a sua rejeição aumentar.

Neste quesito, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) desponta como o candidato mais rejeitado pelo eleitorado paulistano: 60% dos entrevistados afirmam que conhecem o tucano e não votariam nele para prefeito. Em relação ao levantamento anterior da Quaest, publicado em 28 de agosto, a rejeição ao jornalista subiu 4 pontos percentuais.

No entanto, a pior notícia veio para o coachPablo Marçal (PRTB), que sofreu a maior alta da rejeição no período de duas semanas — desde a última pesquisa, no final de agosto, a parcela que descarta completamente o voto no empresário disparou 6 pontos percentuais, passando de 35% para 41% no levantamento mais recente.

O amplo avanço da negação a Marçal coloca o coach em terceiro lugar entre os mais impopulares entre o eleitorado de São Paulo. Na segunda posição está o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que passou de 45% para 48% de rejeição no intervalo entre as duas pesquisas.

Na direção inversa, rejeição a Nunes diminui

Se Marçal foi surpreendido com o maior aumento de impopularidade na capital paulista, por outro lado, os números trouxeram uma boa notícia para o prefeito Ricardo Nunes (MDB): na contramão dos principais rivais, o emedebista foi o único que conseguiu diminuir sua rejeição entre o eleitorado.

Continua após a publicidade

Segundo a pesquisa, a fração dos paulistanos que descartam o voto em Nunes chegou a 34% no cenário atual, o que posiciona o atual mandatário em quarto lugar entre os mais rejeitados da corrida eleitoral. O dado representa uma queda de 5 pontos percentuais em relação aos 39% registrados pelo prefeito no levantamento de agosto.

Ranking de rejeição

Confira, a seguir, os candidatos com maior e menor rejeição nas eleições em São Paulo, segundo a Quaest, e a variação da impopularidade em pontos percentuais (pp) ao longo de duas semanas:

José Luiz Datena (PSDB): 60% (+4 pp) Guilherme Boulos (PSOL): 48% (+3 pp) Pablo Marçal (PRTB): 41% (+6 pp) Ricardo Nunes (MDB): 34% (-5 pp) Tabata Amaral (PSB): 33% (+2 pp) Marina Helena (Novo): 23% (-2 pp) Bebeto Haddad (DC): 17% (+1 pp) João Pimenta (PCO): 14% (-1 pp) Ricardo Senese (UP): 12% (sem variação) Altino Prazeres (PSTU): 11% (+1 pp)

O instituto Quaest entrevistou 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 8 e 10 de setembro. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é SP-09089/2024.