O esvaziado ato de campanha de Datena no dia em que faltou a debate

No horário em que candidatos a prefeito de São Pailo participam do debate VEJA, em São Paulo, o candidato José Luiz Datena (PSDB), que foi convidado mas não compareceu ao encontro, participou de uma agenda esvaziaddísima de campanha. Na manhã desta segunda-feira, 19, o apresentador fez uma caminhada pela Avenida Jacu-Pêssego, na Zona Leste da cidade.

Ao seu lado estavam o seu candidato a vice, o ex-senador José Aníbal (PSDB), e integrantes de sua campanha. No caminho, cumprimentou e tirou selfies com alguns poucos eleitores. O grupo, entretanto, chamou pouco a atenção de quem passava pelo local. Não havia bandeiras, cartazes e adesivos alusivos à campanha. A única referência era o carro plotado com as cores azul e amarelo do PSDB, improvisado como “comitê móvel”.

Ao final da caminhada, Datena e Aníbal pararam em uma padaria para um café, cumprindo um rito comum entre candidatos do PSDB. Quando era do partido, o ex-governador e atual vice-presidente Geraldo Alckmin costumava encerrar suas agendas tomando um cafezinho em uma padaria. Na ocasião, aproveitava para bater papo descontraído com clientes e funcionários. Foi o que fez Datena.

A agenda foi pensada para o candidato apresentar o Programa Territórios do Emprego, proposta tucana de criação de incentivos municipais para gerar empregos nas regiões periféricas da cidade. Este foi o primeiro ato de rua de Datena desde o início efetivo da campanha, na sexta-feira passada, 16. No sábado, o apresentador esteve em Aparecida, onde participou de uma missa e pediu proteção. No domingo, não teve agenda pública.

Ausências e críticas

As coordenações das campanhas de Datena, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) decidiram não comparecer ao evento promovido por VEJA, em parceria com a ESPM e o escritório Bonini Guedes Advocacia, sob a justificativa de que a postura de Pablo Marçal (PRTB), com ataques que consideram de baixo nível e uso de trechos editados na internet, beneficia o candidato e não contribui para a apresentação de propostas.

Durante o debate, Datena, Nunes e Boulos foram criticados pelos candidatos que compareceram ao encontro: Tabata Amaral (PSB), Pablo Marçal (PRTB) e Marina Helena (Novo).

Na agenda de rua, Datena falou sobre sua ausência e disse que pretende participar de outros debates. “Sinceramente, eu comecei agora a minha carreira política, participei de um debate só e pretendo aprender a participar do debate pra passar as nossas propostas de campanha”, disse. “Mas como é que você vai passar proposta de campanha com gente saindo na porrada e o baixo nível terrível do debate? Então, isso vai ser escolhido pela campanha. E acumulou agenda, eu preferi vir aqui hoje”, afirmou.

Vai desistir?

A ausência de Datena no debate desta segunda-feira aumentou os rumores de que o candidato pode, de novo, desistir de uma empreitada eleitoral. O apresentador tem um longo histórico de desistências em seus planos de estreia nas urnas — nunca, no entanto, ele havia chegado ao estágio de ter sido registrado como candidato na Justiça Eleitoral.