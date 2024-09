O bate-boca entre o vice de Datena e assessor de Marçal em debate

As trocas de ofensas e a ameaça de a discussão evoluir para as vias de fato, que foram vistas no debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo organizado pela TV Gazeta e pelo canal MyNews, neste domingo, 1º, não se limitaram aos concorrentes que estavam no palco. Logo após o debate, integrantes da campanha de Pablo Marçal (PRTB) e de José Luiz Datena (PSDB) se envolveram em um bate-boca e troca de empurrões.

A confusão envolveu o assessor de Marçal, Marcos Diniz, e o candidato a vice na chapa de Datena, José Aníbal. Em vídeos divulgados na internet, é possível ver os dois trocando ofensas e empurrões enquanto são separados por outras pessoas, entre elas a candidata a vice na chapa de Marçal, Antonia de Jesus (PRTB).

“O que acontece é que esses caras são bandidos, assaltantes de banco, e eu disse isso para ele, que veio para cima de mim. Eu estava tranquilo”, afirmou Aníbal.

Em nota, Marcos Diniz disse que não houve desentendimento, mas uma agressão verbal por parte do vice de Datena. “Ele gritou algumas vezes ‘bandido’. Eu apenas retruquei: ‘bandido é o senhor. Eles imediatamente me cercaram, quatro pessoas, como se vê nos vídeos, e começaram a tentar me intimidar e empurrar”, disse.

A confusão dos bastidores refletiu o que se viu no debate, o quarto entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, que foi marcado por baixa apresentação de propostas e predominância da troca de ofensas, acusações e xingamentos entre os candidatos.

Durante uma das acaloradas discussões, José Luiz Datena chegou a sair do púlpito onde estava e se dirigir para onde estava Marçal, o que levou a mediadora a chamar os seguranças e advertir o candidato do PSDB. Marçal também foi advertido na ocasião e chegou a perder o direito de resposta que havia conseguido, por causa de provocações.