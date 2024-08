O ataque de Elon Musk a Moraes após mensagens envolvendo o ministro do STF

O X (antigo Twitter), rede social de propriedade do magnata Elon Musk, divulgou na noite de terça-feira, 13, um ofício sigiloso, assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo à plataforma a derrubada de perfis bolsonaristas. A publicação foi feita logo após o jornal Folha de S. Paulo publicar reportagem na qual expõe prints de mensagens envolvendo articulações do ministro com outros magistrados para produzir relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que seriam usados para embasar investigações sobre crimes eleitorais e contra a democracia conduzidos pelo Supremo.

Entre os perfis que são alvos dos ofícios encaminhados ao X estão o do senador Marcos do Val (Podemos-ES), o de Paola da Silva Daniel, esposa do ex-deputado Daniel Silveira, e os da esposa e filha do blogueiro bolsonarista foragido Oswaldo Eustáquio — a residência das duas foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 14. Além disso, o ofício publicado pelo X também tem um pedido da quebra do sigilo das mensagens trocadas por quaisquer perfis atrelados a Allan dos Santos, outro blogueiro bolsonarista, que está hoje nos Estados Unidos fugindo de uma ordem de prisão da Justiça brasileira. Recentemente, ele fez uma live em seu perfil do X.

“Esse ofício exige a censura de contas populares no Brasil, incluindo um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar. Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós”, escreveu Musk em sua rede social.

This letter demands censorship of popular Brazilian accounts, including a pastor, a current Parliamentarian, and the wife of a former Parliamentarian. We believe the Brazilian people should know what is being asked of us. – Esse ofício exige a censura de contas populares no… pic.twitter.com/rMrpT1AAzx — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 13, 2024

Moraes virou um dos alvos preferenciais de Elon Musk a partir de abril deste ano, quando o multimilionário provocou o ministro do STF através das redes sociais dizendo que publicaria os pedidos sigilosos de derrubada de perfis vindos do STF. Musk chegou a chamar o magistrado de “ditador”, acusou-o de ter interferido na vitória de Lula em 2022 e ainda desafiou-o a deixar o cargo.

Como resposta, Moraes incluiu o magnata no inquérito das milícias digitais, que apura a existência de uma suposta rede de desinformação e ataque a adversários instalada durante o governo de Jair Bolsonaro. A investigação foi se desdobrando e hoje inclui as principais suspeitas em torno do ex-presidente.

Apoiador da direita

Entusiasta de políticos de direita e apoiador declarado dos ex-presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, Musk comentou nas suas próprias redes sociais sobre o ofício divulgado pelo X. “Estão pedindo a esta plataforma que censure conteúdos no Brasil, país em que a censura exige que violemos a lei brasileira. Isso não está certo”, disse nesta terça.

This platform is being asked to censor content in Brazil where the censorship demands require us to violate Brazilian law! That is not right. https://t.co/ovsIA1QBNg — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2024