Nunes vê sua vantagem cair, mas ainda supera Boulos com folga em São Paulo

A vantagem do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em relação ao seu adversário no segundo turno, Guilherme Boulos (PSOL), encolheu um ponto percentual em uma semana, segundo levantamento feito entre os dias 18 e 21 de outubro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 22.

De acordo com a sondagem eleitoral, Nunes tem 51,7% das intenções de voto contra 39,6% do seu oponente, uma diferença de 12,1 pontos percentuais. Na semana anterior, a distância entre os dois candidatos era de 13,1 pontos percentuais (Nunes tinha 52,3% e Boulos, 39,2%). É o segundo recuo consecutivo na vantagem de Nunes: na primeira pesquisa feita pelo instituto após o primeiro turno, ela era de 13,8 pontos.

No levantamento divulgado hoje, 5,3% dos eleitores disseram que iriam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 3,4% não souberam ou não responderam.

Em votos válidos, que é a forma utilizada pela Justiça Eleitoral na apuração, o prefeito tem 56,6% contra 43,4% de Boulos.

Espontânea

Na pesquisa em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores entrevistados, Ricardo Nunes tem 38,3% das intenções de voto contra 31,6% de Boulos. Nesse cenário, quase um quarto dos eleitores (24,5%) disse não saber ou não respondeu quem seria o seu candidato — outros 5,2% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 0,3% citaram outros nomes.

Rejeição

Um dos trunfos de Ricardo Nunes nesta reta final da disputa é a rejeição menor que tem do eleitor na comparação com o seu adversário. Segundo a pesquisa, 48,1% disseram que não votariam no candidato do PSOL de jeito nenhum, enquanto 37,3% afirmaram o mesmo em relação ao prefeito.

Já sobre o candidato que poderiam escolher na urna, 38,2% disseram que com certeza votariam em Nunes e 23,2% responderam que poderiam votar. Já em relação a Boulos, os percentuais foram, respectivamente, de 33,7% e 16,7%.

Expectativa de vitória

O Paraná Pesquisas também perguntou quem o eleitor acha que vai vencer a eleição paulistana: 62,4% apontaram Ricardo Nunes, enquanto 29,7% citaram Guilherme Boulos e 7,9% não souberam ou não responderam.

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores na cidade de São Paulo e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o nº SP-05509/2024.