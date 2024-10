Nunes pauta segurança e Boulos convoca padrinhos no debate decisivo de SP

Os candidatos à prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), se confrontam frente a frente nesta sexta-feira, 25, pela última vez antes do segundo turno das eleições. O primeiro e o terceiro bloco foram de temas livres, enquanto o segundo e o quarto as perguntas têm temas definidos.

No primeiro bloco, Nunes iniciou perguntando sobre a atuação de Boulos na Câmara dos Deputados por não ter votado em um projeto para endurecer as penalidades a criminosos. Em resposta, o psolista disse que não participou da sessão porque estava em uma reunião com Lula. O prefeito também citou seu principal padrinho, Tarcisio de Freitas rapidamente, mas voltou a falar de segurança pública e aproveitou para atacar Boulos por meio de pautas de costume como descriminalização das drogas e do aborto. Em resposta, o psolista destacou a aliança do emedebista com Jair Bolsonaro e criticou a atuação do ex-presidente na pandemia. No fim, o candidato à reeleição conseguiu pautar a etapa inicial, com a discussão sobre violência e criminalidade.

Já no segundo bloco, com perguntas específicas, os candidatos falaram principalmente sobre saúde e trabalho. Os candidatos apresentaram propostas sobre reduzir filas na rede municipal e acenaram para o eleitorado da periferia. No final do bloco, Nunes gastou todo o tempo disponível e deu espaço para Guilherme Boulos falar sozinho, que aproveitou para fazer uma série de acusações de contratos suspeitos da prefeitura. O resultado foram oito pedidos de direito de resposta do prefeito, mas apenas um foi atendido.

Continua após a publicidade

O fim da segunda parte foi uma prévia para o terceiro bloco. Dessa vez, Boulos foi o primeiro a perguntar, voltou a desafiar o candidato à reeleição a abrir o sigilo bancário, insinuou suspeitas e atacou o prefeito. Nunes mais acuado gastou a maior parte do tempo para responder a acusações. O deputado psolista falou repetidas vezes de possíveis relações da facção PCC nos contratos da administração paulistana. No fim deste bloco, quem ficou sem tempo foi o psolista, Nunes aproveitou o tempo para destacar as finanças do município e dizer que Boulos não tem responsabilidade fiscal.

Disputa em São Paulo

Nesta sexta-feira, 27, o instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a capital paulista. O levantamento mostra a menor distância entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno, mas o candidato à reeleição ainda tem uma ampla vantagem, de mais de 10 pontos percentuais. O prefeito aparece com 51,2% das intenções de voto contra 40,7% do deputado federal.

A pesquisa ouviu 1500 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 21 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.