Nunes e Boulos oscilam para cima, mas Marçal segue no páreo em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL) oscilaram para cima em relação à semana passada na corrida pela prefeitura de São Paulo, de acordo com levantamento feito entre os dias 23 e 26 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas. O coach Pablo Marçal (PRTB), embora tenha oscilado para baixo, continua com chances de ir ao segundo turno em São Paulo.

De acordo com a pesquisa, Nunes tem 28,0% das intenções de voto (tinha 26,8% há uma semana) contra 24,9% de Boulos (que tinha 23,7% no levantamento anterior) – como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, eles estão empatados na margem de erro.

Marçal fez um movimento contrário, indo de 21,0% para 20,5% das intenções de voto, mas continua no páreo – na margem de erro, ele está empatado com Boulos, mas não com Nunes.

Depois, aparecem a deputada Tabata Amaral (PSB), com 7,3%, o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 7,1%, e a economista Marina Helena (Novo), com 2,1% — na pesquisa anterior, eles tinham respectivamente 8,3%, 7,9% e 1,9%.

Entre os entrevistados, 4,9% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 3,9% declararam que não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-09331/2024.