Nunes e Boulos ignoram desempenho de Marçal e reafirmam liderança

Em manifestações após o resultado da pesquisa AtlasIntel para a corrida à prefeitura de São Paulo, que identificou um crescimento do candidato Pablo Marçal (PRTB) e uma queda dos dois primeiros colocados, as campanhas de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) ignoram o desempenho do empresário e coach e reafirmam as suas condições de líderes da corrida paulistana.

Divulgada nesta quarta-feira, 21, a pesquisa apontou crescimento de cinco pontos percentuais de Marçal na comparação com o levantamento anterior. Em 8 de julho, o candidato do PRTB tinha 11% e agora tem 16,3%. A evolução ultrapassa o limite da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais e para menos.

A pesquisa aponta ainda que as intenções de votos de Ricardo Nunes reduziram de 25% no início do mês para 21,8%. Já Boulos, que lidera a disputa conforme o levantamento, teve queda de 33% para 28,5% no mesmo período.

O AtlasIntel aponta ainda que Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) tiveram oscilações positivas, dentro da margem de erro. Tabata foi de 11% para 12%, e Datena, de 9% para 9,5%, na comparação com o levantamento anterior, feito na primeira semana de agosto. Maria Helena tem 4,3% e os demais candidatos registraram menos de 1% das intenções de votos.

A pesquisa ouviu 1803 eleitores entre os dias 15 e 20 de agosto. Conseguiu aferir, portanto, as impressões dos eleitores após os três debates realizados até agora. Entre eles o promovido pela Veja em parceria com a ESPM e o escritório Bonini Guedes Advocacia, em que Boulos, Nunes e Datena não compareceram sob a justificativa de que as regras não conseguiam impedir ataques irregulares proferidos por Marçal.

O que dizem as campanhas

Para a campanha de Nunes, essa é mais uma pesquisa que mostra a vitória do candidato emedebista no segundo turno. “O eleitor sabe que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) representa o caminho seguro para a maior metrópole da América Latina”. Segundo a campanha, a pesquisa mostra que as intenções de votos de Boulos estão caindo enquanto a de Nunes, subindo, em um eventual no segundo turno. “Nunes vence todos no segundo turno”, afirma.

Já a campanha de Boulos reafirma que a pesquisa mostra que o candidato do PSOL “segue na liderança, com um eleitorado muito consolidado e vantagem sobre o segundo colocado, além de reforçar o desejo de mudança da população de São Paulo”. Segundo a campanha, o uso irregular e abusivo da máquina municipal pelo atual prefeito na pré-campanha não foi suficiente para que ele ampliasse o apoio eleitoral. “Além disso, somos a única candidatura capaz de enfrentar o avanço do bolsonarismo na cidade de São Paulo”, disse.