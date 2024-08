Nunes, Boulos e Datena: quem leva a melhor nos duelos de segundo turno

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o cenário que se desenha em São Paulo é de três nomes no páreo para um duelo direto no segundo turno: o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 8, pelo instituto Paraná Pesquisas.

A entrada de Datena na disputa embaralhou a corrida eleitoral que, até o mês passado, tinha Nunes e Boulos como adversários quase garantidos para a segunda rodada da votação. O prefeito e o parlamentar ainda têm vantagem entre o eleitorado paulistano, ambos em empate técnico na liderança do primeiro turno, mas o apresentador vem avançando nas pesquisas e já desponta no segundo lugar, tecnicamente empatado com o coach Pablo Marçal (PRTB).

O estudo divulgado hoje pelo Paraná Pesquisas simulou alguns cenários de segundo turno entre os favoritos ao Executivo da capital paulista. Confira, a seguir, como seria o desempenho dos principais pré-candidatos em confronto direto.

Nunes x Boulos

Se a tendência atual para o primeiro turno se confirmar nas urnas em 6 de outubro, Ricardo Nunes entrará na segunda fase de campanha em vantagem contra Guilherme Boulos. A pesquisa indica que o mandatário teria 50,1% dos votos, contra 35,5% do deputado federal.

Nos últimos três meses, o nome do prefeito vem ganhando força contra o rival psolista. Em relação ao mesmo cenário simulado pelo Paraná Pesquisas em maio, Nunes subiu 2 pontos percentuais em popularidade, enquanto Boulos oscilou 0,4 ponto para baixo.

Nunes x Datena

Também em um segundo turno contra Datena, Nunes sairia vitorioso, embora com menos vantagem. Neste cenário, o chefe do Executivo paulistano venceria o duelo com 47,2% dos votos contra 35% do apresentador. No extremo das margens de erro, a diferença entre os dois seria de apenas 7 pontos percentuais.

No entanto, ao contrário da tendência observada com Boulos, a popularidade de Datena vem crescendo contra o atual mandatário. Na pesquisa anterior, publicada em julho, o jornalista tinha 29,3% das intenções de voto — ou seja, avançou 5,7 pontos, ao passo que o prefeito oscilou 0,5 ponto para trás.

Boulos x Datena

A disputa será mais acirrada se o prefeito não avançar ao segundo turno. No caso de uma disputa entre José Luiz Datena e Guilherme Boulos, a situação seria de empate técnico dentro da margem de erro, com o tucano pontuando 43% contra 39% do parlamentar do PSOL. Esta é a primeira simulação do Paraná Pesquisas entre os dois nomes.

Rejeição eleitoral

A pesquisa questionou, ainda, em quais dos candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum, com possibilidade de escolher um ou mais nomes. Neste quesito, a candidatura mais rejeitada pelo eleitorado paulistano é a de Guilherme Boulos, citada como fora de cogitação por 28,2% dos participantes.

Na sequência, os outros três principais concorrentes empatam tecnicamente em segundo lugar no ranking de rejeições: Pablo Marçal (20,3%), Datena (20,1%) e Ricardo Nunes (15,7%). Isolando os nomes do coach e do apresentador, Nunes também empata na terceira posição entre os desfavoráveis com o jornalista João Pimenta (PCO), rejeitado por 12,6%, e com a deputada federal Tabata Amaral (PSB), citada por 11,2%.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores em São Paulo entre os dias 4 e 7 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.