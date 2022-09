Nova pesquisa mostra indefinição sobre quem vai ao segundo turno em SP

A três dias da votação, continua indefinido quem irá ao segundo turno da eleição ao governo de São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 24 e 28 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 29.

De acordo com a sondagem, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) tem 30,9% das intenções de voto contra 26,9% do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 22,5% do governador Rodrigo Garcia (PSDB). Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, Haddad está empatado com Tarcísio, que, por sua vez, está empatado com Rodrigo.

Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 9,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 7,0% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.810 eleitores de 76 municípios de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº º SP-01189/2022.