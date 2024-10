Nova pesquisa em São Paulo tira de vez o sono de Nunes e Boulos

O novo levantamento sobre a eleição em São Paulo, feito entre os dias 27 e 30 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 1º, mostra que o cenário ficou totalmente embolado a menos de uma semana da votação, que será no domingo, 6.

De acordo com a pesquisa, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem agora 27,0% das intenções de voto (tinha 28% no levantamento feito pelo instituto na semana passada), o deputado Guilherme Boulos (PSOL) tem 25,0% (tinha 24,9%) e o coach Pablo Marçal (PRTB), 22,5% (tinha 20,5%) – os três estão empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Com isso, cresce a indefinição, a poucos dias da eleição, de quem serão os dois candidatos que passarão ao segundo turno. Marçal, que foi alvo de uma cadeirada em um debate e viu um assessor seu dar um soco em um marqueteiro de Nunes em outro, passou os últimos dias na mira dos rivais, mas ainda assim foi o único dos três a apresentar um viés de alta.

Segundo pelotão

Em um segundo pelotão, aparecem a deputada Tabata Amaral (PSB), com 8,9% (tinha 7,3%); o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 6,0% (tinha 7,1%); e a economista Marina Helena (Novo), com 1,7% (tinha 2,1%).

Outros cinco candidatos não chegaram a 1 ponto percentual. Entre os entrevistados, 4,6% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 3,5% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-04763/2024.

Espontânea

Na pesquisa espontânea – aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor –, também há um empate técnico triplo na ponta – Nunes tem 19,9%, seguido por Boulos (18,4%) e Marçal (17,3%). Depois, aparecem Tabata (5,8%) e Datena (2,7%).

Segundo turno

Em uma eventual disputa no segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes venceria os seus dois principais concorrentes. Se o duelo fosse contra Boulos, o prefeito teria 51,5% das intenções de voto contra 33,6% do deputado do PSOL. Já se o duelo de Nunes fosse com Pablo Marçal, a vitória se daria por uma margem ainda maior: o prefeito teria 53,9%, contra 28,5% do oponente.

Marçal, que é a grande surpresa da reta final da eleição, não teria vida fácil no segundo turno. Ele também seria derrotado por Guilherme Boulos em um eventual confronto entre ambos: teria 39,1% contra 45,1% do adversário.