Mourão define em qual canoa bolsonarista vai embarcar no RS

O Republicanos, que lançará o vice-presidente, general Hamilton Mourão, ao Senado no Rio Grande do Sul, formará uma chapa bolsonarista no estado com o pré-candidato do PL ao governo, o ex-ministro Onyx Lorenzoni. A decisão foi anunciada pelo deputado federal Carlos Gomes, presidente do partido, e confirmada pelo senador Luis Carlos Heinze (PP), o outro pré-candidato que disputava o apoio do governo Bolsonaro.

“Ainda precisa passar pelas convenções, mas o nosso encaminhamento é fechar com a candidatura do Onyx. Acredito que ele será o candidato da frente de direita que irá polarizar com quem vier da esquerda no Rio Grande do Sul”, afirmou Gomes.

Na composição da chapa, Gomes adiantou que a ideia é indicar alguém do Republicanos para o cargo de vice de Lorenzoni. No entanto, nenhum nome foi sugerido ainda. Ele também garantiu que Mourão participou da escolha por Onyx.

As pesquisas recentes mostram Onyx liderando a corrida, na casa dos 20% de intenções de voto, contra apenas 4% de Heinze. Mesmo assim, o atual senador garante que não abrirá mão da candidatura. “Eu queria fechar com o Mourão, mas Marcos Pereira [presidente nacional do Republicanos] e Valdemar da Costa Neto [presidente do PL] negociaram a chapa com o Onyx. Não é um golpe duro porque eu tenho uma estrutura grande, e as pessoas votam em mim pelo trabalho, não pelo partido”, afirmou Heinze.

“Já falei com o Bolsonaro diretamente algumas vezes sobre a minha candidatura. Ele sabe que terá dois palanques no Rio Grande do Sul”, disse o senador.