Morre Antonio de Orleans e Bragança, ‘príncipe do Brasil’, aos 74 anos

Morreu nesta sexta-feira, 8, o príncipe imperial Dom Antonio de Orleans e Bragança, no Rio de Janeiro. Ele tinha 74 anos de idade e faleceu em razão de uma insuficiência respiratória.

Tetraneto do imperador Dom Pedro I e bisneto da Princesa Isabel, Antonio de Orleans e Bragança possuía o título de Príncipe Imperial do Brasil e ocupava a segunda posição na linha sucessória ao Trono do Brasil, que é hoje apenas uma denominação simbólica já que o Império deixou de existir com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Ele era irmão mais novo de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, primeiro da linha de sucessão e chefe da Casa Imperial desde a morte do irmão mais velho, Dom Luiz de Orleans e Bragança, em julho de 2022.

Nascido em 24 de julho de 1950 no Rio de Janeiro, Antonio João Maria José Jorge Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança foi o terceiro filho do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança — que comandou a Casa Imperial do Brasil até sua morte, em 1981 — e da princesa Dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade de Barra do Piraí e ocupou cargos na Eletrobrás Eletronuclear, na Varig Agropecuária e no Grupo Belgo-Mineira.

Casou-se em 1981 com Dona Christine de Ligne de Orleans e Bragança, com quem teve quatro filhos: Dom Pedro Luiz, Dona Amélia, Dom Rafael e Dona Maria Gabriela, que deram origem aos seus dois netos. Após a sua morte, o segundo posto na linha sucessória ao Trono é ocupado por Dom Rafael de Orleans e Bragança, seu filho homem mais velho, já que Dom Pedro Luiz faleceu em 2009.

A assessoria da Casa Imperial brasileira não informou, até o momento, os detalhes sobre as cerimônias funerárias de Dom Antonio.