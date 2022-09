Moro volta a flertar com Bolsonaro em propaganda eleitoral

O ex-ministro Sergio Moro (União Brasil), candidato ao Senado pelo Paraná, voltou a flertar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma propaganda eleitoral exibida nesta semana. No vídeo, o ex-juiz afirma que jamais estará ao lado do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer: nós temos o mesmo adversário”, completa.

Moro deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública em abril de 2020, após acusar o presidente de tentar interferir na Polícia Federal para blindar os filhos. O ex-juiz, no entanto, tem evitado fazer críticas públicas ao chefe do Executivo atualmente.

O candidato tem usado as redes sociais para atacar Lula por casos de corrupção em governos petistas. Durante o debate presidencial e a entrevista do ex-presidente ao Jornal Nacional, fez comentários no Twitter em tempo real. Moro não se manifestou sobre as suspeitas envolvendo o clã Bolsonaro, que comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, segundo reportagem do UOL.

Nesta quarta-feira, 31, o ex-ministro respondeu uma postagem que dizia que ele estava “puxando o saco do Bolsonaro” em horário eleitoral. “Dizer que tenho um adversário comum, o Lula, não é puxar o saco de ninguém. Sua interpretação não corresponde ao fato”, escreveu.

Moro declarou apoio a senadora Soraya Thronicke, candidata do União Brasil à presidência, no 1º turno. Ele ainda não se pronunciou sobre um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro.