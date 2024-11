Michelle e Damares planejam megaencontro de mulheres de direita em 2025

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro planeja um megaencontro de “mulheres conservadoras” de ao menos três legendas no próximo ano, em Brasília. O evento, que deve acontecer em março, tem como objetivo reunir prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras do PL, do Republicanos e do PP eleitas neste ano.

Em entrevista ao canal AuriVerde Brasil na sexta-feira, 1º, Michelle destacou o trabalho “multipartidário” para fortalecer candidaturas femininas de direita ao longo de 2023 e de 2024. Como presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama ajudou a alavancar candidatas nas cinco regiões do país, articulando, por exemplo, a capacitação de lideranças. A ideia, afirmou, é que o trabalho continue sendo tocado no próximo ano.

“Esse foi o nosso compromisso: de cuidar delas no antes, no durante e no depois. Esse evento que vai acontecer é de boas-vindas e de capacitação. Para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho”, disse ao lado da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Michelle, Damares e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), serão os principais nomes do evento. O trio tem estreitado laços e participou, inclusive, de um giro pelo país no segundo turno das eleições. “Vai ser um treinamento. Elas vão sair de lá com todos os projetos de lei que elas podem entrar na Câmara, com todos os requerimentos de informação. As prefeitas vão sair como políticas públicas formatadas que elas podem aplicar na ponta. Tudo o que foi dito na campanha, em março, elas virão para cá para oficinas, e vamos acompanhar”, disse Damares sobre o encontro.

Senado

A continuidade do protagonismo de Michelle no PL Mulher faz parte do plano do partido de lançá-la a uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal em 2026.

Durante visita ao Congresso na última terça-feira, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou que a ex-primeira-dama “tem muita chance” de atingir bons resultados nas próximas eleições caso dispute uma cadeira pelo DF. Bolsonaro citou, como exemplo, a força de Michelle como “cabo eleitoral” na campanha de Damares em 2022. A ex-ministra de Bolsonaro acabou levando o único assento pelo DF.

“Acredito que ela tenha muita chance. Afinal de contas, ela participou ativamente na campanha da Damares, e ela saiu de 2% e acabou ganhando da Flávia Arruda, que tinha 40%”, afirmou Bolsonaro.