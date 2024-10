Médicos liberam Lula para voltar à rotina após novos exames

O presidente Lula foi liberado nesta terça-feira, 22, para trabalhar após novos exames feitos nesta terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O boletim divulgado há pouco diz que o petista permanece sob acompanhamento médico, mas “apto para exercer sua rotina”.

No sábado, o presidente sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Ele caiu no banheiro e bateu com a região da nuca. O ferimento precisou ser fechado com pontos cirúrgicos e causou uma hemorragia no cérebro de Lula. Os dois coágulos encontrados nos exames de imagem, porém, não apresentam sinais de risco, segundo o médico do presidente Dr. Roberto Kalil.

Após 72 horas, Lula voltou a fazer exames de imagem, como é de praxe nesse tipo de acidente. Ele foi ao hospital após conversar por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. O acidente doméstico fez com que o brasileiro cancelasse uma viagem à Rússia para a Cúpula dos Brics. A orientação médica foi de que um trajeto longo de avião poderia prejudicar o quadro do presidente.

Na segunda-feira, primeiro dia útil após a queda, Lula cumpriu agenda apenas na residência oficial da Presidência. Do Palácio da Alvorada, o petista recebeu ministros e assessores para reuniões. Entre eles, o responsável pelas Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que declarou em entrevista que as viagens para compromissos eleitorais dependiam dos exames médicos.

Confira o boletim médico na íntegra:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 22/10/2024, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para reavaliação.

O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho.

Permanece sob acompanhamento de equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio.

Dr. Rafael Gadia

Diretor de Governança Clínica

Dra. Luiza Dib

Diretora Clínica