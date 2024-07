Mais uma pesquisa mostra melhora na avaliação de Lula

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho e Isabella Alonso Panho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma pesquisa divulgada pelo Ipec nesta quinta-feira, 11, mostra a melhora na avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o levantamento, 37% dos brasileiros consideram o governo bom ou ótimo, quatro pontos percentuais acima do levantamento anterior, divulgado em março. Na época, eram 33%.

O Ipec ouviu 2.000 pessoas em 129 municípios entre os dias 4 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A avaliação negativa oscilou um ponto para baixo dentro da margem de erro. A administração do petista foi avaliada como ruim ou péssima por 31% (na última rodada, eram 32%). Outros 31% consideram regular e 2% não souberam responder.

Metade dos brasileiros diz aprovar a forma como Lula governa o Brasil e 44% dizem desaprovar. Outros 6% não souberam responder. O levantamento também mediu a confiança da população no presidente — 46% afirmam confiar no petista e 51% não confiam. Outros 3% não responderam.

A aprovação de Lula é maior entre aqueles que declaram ter votado no presidente em 2022 (66%), moradores da região Nordeste (53%), eleitores com 60 anos ou mais (48%), com renda familiar de até um salário mínimo (48%) e católicos (44%). O percentual que avalia o governo como ruim ou péssimo é expressivo entre os evangélicos (39%) e entre os eleitores de Jair Bolsonaro (61%).

Outra pesquisa

Levantamento da Quaest divulgado na quarta-feira, 10, também mostrou a melhora na popularidade de Lula: 54% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente, ante 50% em maio. É o melhor resultado registrado neste ano. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro estimada é de 3,1 pontos.

Já o percentual de desaprovação, que era de 47%, caiu para 43%. A avaliação positiva do governo também oscilou para cima, passando de 33% para 36%, enquanto a negativa fez movimento inverso, diminuindo de 33% para 30%. Em maio, havia um empate entre os dois indicadores. Agora, a avaliação positiva está 6 pontos percentuais maior do que a negativa.

Alguns segmentos foram decisivos para a recuperação do presidente. A aprovação ao trabalho de Lula passou de 62% para 69% entre quem ganha até dois salários mínimos e de 50% para 56% entre entrevistados de 35 a 59 anos. Houve um salto também entre os eleitores com ensino fundamental (de 60% para 65%).