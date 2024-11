Maceió: prédio de oito andares desaba após explosão e deixa três mortos

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na madrugada desta quinta-feira, 7, um prédio residencial desabou em Maceió após uma explosão e deixou três pessoas mortas e outras cinco feridas. A tragédia ocorreu no conjunto habitacional Residencial Maceió I, no bairro Cidade Universitária.

De acordo com as autoridades locais, as vítimas fatais foram Tharlison Felipe, de 10 anos; seu avô, Gilvan da Silva, de 67 anos; e um terceiro homem cuja idade não foi divulgada. Os bombeiros resgataram dos escombros cinco pessoas, incluindo a avó e o irmão de Tharlison, que foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE).

A Defesa Civil de Maceió interditou seis edifícios vizinhos ao prédio destruído, informando que as vidraças foram estilhaçadas pelo impacto e há risco de novos colapsos. A área foi isolada pela Polícia Militar enquanto seguem as buscas por outras pessoas nos destroços.

Vazamento de gás teria causado tragédia

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Alagoas, os agentes foram acionados por volta das 4h30 para atender à ocorrência da explosão. A suspeita das autoridades é de que o incidente tenha sido causado pelo vazamento de um botijão de gás de cozinha — as autoridades realizam perícia no local para determinar a origem exata da tragédia.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), expressou solidariedade às vítimas e afirmou que a Prefeitura está mobilizada para atendimento. “Não mediremos esforços para amparar e cuidar do nosso povo“, publicou nas redes sociais.

— JHC (@jhcdopovo) November 7, 2024

Também por meio das redes, o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), declarou apoio aos atingidos pela explosão e parabenizou aos bombeiros, paramédicos e funcionários do HGE que atendem à ocorrência.

— Paulo Dantas (@paulodantasal) November 7, 2024