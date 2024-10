Lula desiste de ir a São Paulo para ajudar Boulos na reta final

O presidente Lula não vai mais a São Paulo para um último ato de campanha com Guilherme Boulos (PSOL) antes do segundo turno das eleições municipais. Uma caminhada vai ocorrer na manhã de sábado, 26, na Avenida Paulista, aos moldes do ato feito na véspera do primeiro turno, mas dessa vez sem a presença do presidente. Segundo o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, todos os ministros de São Paulo devem participar do ato, como, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Luiz Marinho, do Trabalho, e Fernando Haddad, da Fazenda.

Lula caiu no banheiro no último sábado e machucou a região da nuca. Segundo o Palácio do Planalto, a decisão de não ir a capital paulista não tem relação com o quadro clínico. O petista decidiu passar o seu aniversário de 79 anos, no próximo domingo, em Brasília. Por recomendação médica, o presidente não pôde viajar à Rússia, onde participaria presencialmente da reunião da Cúpula dos Brics. A restrição clínica, porém, era apenas para viagens longas, o que não impediria a ida a São Paulo.

A campanha de Boulos havia programado mudar a agenda para um ato sem deslocamento, em um bairro estratégico. Havia a expectativa de um comício em Heliópolis, na Zona Sul da capital paulista. Agora, há possibilidade de que o presidente faça uma live na véspera do segundo turno, mas a participação online na reta final das eleições ainda não está confirmada.

Sem viajar a São Paulo, Lula também se exime de votar, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em seu berço político, o PT não conseguiu levar seu candidato Luiz Fernando Teixeira para o segundo turno. Na cidade, as eleições são disputadas pelo vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) e o deputado Alex Manente (Cidadania).

Continua após a publicidade

Despachos do Alvorada

O presidente despachou durante essa semana no Palácio do Alvorada. Na residência oficial da Presidência, ele participou inclusive de uma reunião dos Brics. No entanto, na sexta-feira, 25, o presidente deve voltar ao Planalto. A presença do petista está prevista para um ato de celebração do acordo entre a mineradora Vale e as vítimas do desastre de Brumadinho.

Também na sexta-feira, Lula deve passar mais uma vez por exames para acompanhar os desdobramentos do ferimento na cabeça. Na terça-feira, após passar por uma bateria de testes clínicos, um boletim médico disse que “O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, disse o boletim médico.