Kassab e Valdemar levam quase metade das prefeituras de SP

Rivais no cenário político nacional, os caciques Valdemar Costa Neto, do PL, e Gilberto Kassab, do PSD, confirmaram a hegemonia das respectivas legendas no estado de São Paulo nas eleições deste ano.

O PSD arrematou 203 prefeituras em território paulista, enquanto o PL conquistou 102. Somadas, as siglas deterão, a partir de 2025, praticamente metade do estado, que tem 645 cidades.

Boa parte do saldo positivo de ambos os partidos se deve à debandada do tucanato paulista nos últimos anos, que migrou para o PL e, principalmente, ao PSD de Kassab. O PSDB paulista, que elegeu 180 prefeitos em 2020, tem hoje menos de 30 mandatários em exercício e, com os resultados do último domingo, 6, encolheu para 21 prefeituras.

Atrás do PSD e do PL, o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas vem em terceiro lugar, com 80 prefeitos eleitos. Aparecem na sequência o MDB de Baleia Rossi e o PP de Ciro Nogueira, com 63 e 47 prefeituras conquistadas, respectivamente.

Por outro lado, o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve resultado pífio nas urnas. Foram apenas três prefeituras arrematadas em primeiro turno, e em cidades de pequena porte: Lucianópolis, Matão e Santa Lúcia. A legenda disputará ainda o segundo turno em Mauá e Diadema, na região metropolitana de São Paulo.

Continua após a publicidade

Disputa nacional

O clima de disputa entre Valdemar e Kassab esquentou ao longo da campanha. O presidente do PL, que inicialmente tinha a meta de fazer 1.000 prefeituras em todo o Brasil, chegou a dizer que iria “meter ferro” no adversário do PSD nas eleições deste ano.

Fechadas as urnas, constatou-se a vitória acachapante da legenda de Gilberto Kassab sobre as demais agremiações: foram 867 prefeituras conquistadas, contra apenas 503 do PL.

Ao mesmo tempo, o partido de Jair Bolsonaro tem motivos de sobra para comemorar: o PL terá o maior número de candidatos a prefeito entre os 30 que disputarão o segundo turno nas quinze capitais brasileiras que não concluíram as eleições neste domingo (veja a lista completa abaixo).

Dono do maior fundo eleitoral para o pleito deste ano, com cerca de 887 milhões de reais, a sigla de Valdemar Costa Neto já reelegeu JHC, em Maceió, e Tião Bocalom, em Rio Branco, no primeiro turno, e terá nove candidatos em capitais nas urnas no próximo dia 27. Seis deles passaram para o segundo turno em primeiro lugar.

Continua após a publicidade

Veja a seguir as disputas nas quinze capitais que terão segundo turno, com o percentual de votos válidos de cada candidato:

Aracaju

Emilia Correa (PL) – 41,62%

Luiz Roberto (PDT) – 23,86%

Belém

Igor Normando (MDB) – 44,89%

Delegado Eder Mauro (PL) – 31,48%

Belo Horizonte

Bruno Engler (PL) – 34,38%

Fuad Noman (PSD) – 26,54%

Continua após a publicidade

Campo Grande

Adriane Lopes (PP) – 31,67%

Rose Modesto (União Brasil) – 29,56%

Cuiabá

Abilio Brunini (PL) – 39,61%

Lúdio Cabral (PT) – 28,31%

Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD) – 33,51%

Cristina Graeml (PMB) – 31,17%

Goiânia

Fred Rodrigues (PL) – 31,14%

Sandro Mabel (União Brasil) – 27,66%

Continua após a publicidade

Fortaleza

André Fernandes (PL) – 40,2%

Evandro Leitão (PT) – 34,33%

João Pessoa

Cicero Lucena (PP) – 49,16%

Marcelo Queiroga (PL) – 21,77%

Manaus

David Almeida (Avante) – 32,16%

Capitão Alberto Neto (PL) – 24,94%

Natal

Paulinho Freire (União Brasil) – 44,08%

Natália Bonavides (PT) – 28,45%

Continua após a publicidade

Palmas

Janad Valcari (PL) – 39,22%

Eduardo Siqueira (Podemos) – 32,42%

Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) – 49,72%

Maria do Rosário (PT) – 26,28%

Porto Velho

Mariana Carvalho (União Brasil) – 44,53%

Léo (Podemos) – 25,65%

São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) – 29,48%

Guilherme Boulos (PSOL) – 29,07%