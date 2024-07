Kalil cada vez mais próximo de aliança com Tramonte em Belo Horizonte

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) estaria decidido a apoiar Marcos Tramonte, pré-candidato do Republicanos nas eleições municipais deste ano na capital mineira. No entorno de Kalil, a aliança já é dada como certa, mas ninguém ainda confirmou isso publicamente. A decisão passa por uma articulação que prevê a filiação de Kalil ao Republicanos com a garantia de que ele seria o presidente da sigla em Minas e o candidato ao governo do estado em 2026.

O anúncio, que promete mexer no cenário político mineiro, deve ser feito nos próximos dias. Segundo interlocutores, a decisão foi tomada porque Kalil não teve a garantia do partido sobre seu futuro em 2026. Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em Brasília na semana passada, o senador mineiro falou sobre a necessidade de consolidação do grupo político do partido em Minas para convencer Kalil a apoiar a candidatura à reeleição do prefeito da capital, Fuad Noman (PSD).

O ex-prefeito resiste em declarar apoio ao sucessor, apesar de os dois serem do mesmo partido. Kalil tem dito que não recebeu apoio de Fuad Noman quando se candidatou ao governo mineiro em 2022, quando perdeu para o governador reeleito Romeu Zema (Novo). Kalil, no entanto, não recebeu a garantia de apoio de Pacheco para uma eventual nova candidatura ao governo de Minas em 2026. Pacheco se movimenta para ser ele ou o atual ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o nome a ser escolhido para a disputa.

Logo após a reunião, o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP), foi a Belo Horizonte conversar com Kalil. E fez uma oferta mais atrativa aos planos do ex-prefeito para 2026: a presidência do partido e a garantia de que será o candidato da legenda ao governo. O ex-prefeito, entretanto, ainda não conversou com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sobre o assunto. No Republicanos, o movimento é visto como um “troco” ao PSD, que vem arregimentando prefeitos da legenda principalmente no interior de São Paulo.

No cenário eleitoral de BH, o apoio de Kalil é visto como um reforço considerável à candidatura de Tramonte, que já vem liderando as pesquisa de intenção de votos. Kalil deixou a prefeitura com altos índices de aprovação e é considerado o principal cabo eleitoral das eleições deste ano na capital mineira.