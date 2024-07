Justiça mantém na prisão motorista de Porsche que matou motociclista em SP

Nesta terça-feira, 30, a Justiça de São Paulo converteu em preventiva a prisão em flagrante de Igor Ferreira Sauceda, 27 anos, que atropelou e matou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21, na madrugada de segunda 29, na Avenida Interlagos, zona sul da capital paulista.

Ele conduzia um Porsche amarelo e, logo após o crime, foi gravado por pessoas que passavam no local dizendo que atropelou o rapaz porque ele o teria “fechado” e quebrado seu retrovisor. O motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

Sauceda foi preso em flagrante na segunda e autuado pelo crime de homicídio qualificado, cuja pena pode chegar a trinta anos de prisão. O caso está em segredo de Justiça e a decisão não foi divulgada. O inquérito tramita no 48º Distrito Policial – Cidade Dutra e está aos cuidados do delegado Edilzo Correia Lima. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a investigação “aguarda os resultados dos laudos periciais, em elaboração pelos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC), para análise e total esclarecimento do caso”.

Imagens de câmeras de segurança na avenida Interlagos (veja acima) mostram que Sauceda arrastou o motociclista sob o Porsche até colidir com um poste à direita da pista, logo após um cruzamento.

Na segunda-feira, o pai de Figueiredo tentou agredir fisicamente Sauceda na delegacia, mas foi impedido por policiais militares que escoltavam o motorista do Porsche.

Com a decisão da Justiça, Sauceda deverá responder às investigações atrás das grades. Depois que o inquérito for concluído, o Ministério Público analisa as provas produzidas e decide se o denuncia ou não — passo que pode colocá-lo no banco dos réus.

Sauceda é um dos donos do Beco do Espeto, uma conhecida casa noturna no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. A reportagem entrou em contato com a defesa dele, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.