Itamaraty convoca embaixador na Argentina para discutir relação com Milei

O Itamaraty convocou nesta segunda-feira, 15, o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, para ir a Brasília. O motivo seria discutir a relação entre os dois países, que está estremecida desde a ascensão do atual presidente, Javier Milei, antagonista declarado do petista. Nesta segunda, Bitelli já se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

A convocação de Bitelli não tem tom de protesto ou repreensão — como foi, por exemplo, em fevereiro, a convocação do embaixador Daniel Zonshine após o governo israelense declarar Lula “persona non grata”.

Depois de uma campanha permeada de xingamentos e ataques a Lula, quando tomou posse, Milei chegou a prometer que manteria relações institucionais com o Brasil, afastando rumores de que retiraria a Argentina do Mercosul. No entanto, no final de semana retrasado ele deixou de ir ao encontro da cúpula do bloco econômico, no Paraguai, para participar de um congresso conservador em Santa Catarina. Não é comum que os presidentes faltem a esse tipo de encontro.

O congresso, denominado CPAC (sigla em inglês traduzida como Conferência de Ação Política Conservadora), reuniu o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus correligionários mais fiéis nos dias 6 e 7 de julho. Durante a sua fala no evento, Milei evitou mencionar Lula diretamente, pois críticas ao presidente em solo brasileiro poderiam deflagrar um conflito diplomático sério. No entanto, a plateia o recebeu aos gritos de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

Continua após a publicidade

Na passagem pelo Brasil, Milei não foi à capital federal e nem teve agendas com membros do governo federal, outro gesto incomum para um presidente. Lula comentou a ausência do presidente argentino dizendo que foi uma “bobagem imensa” ele deixar de ir ao encontro da cúpula do Mercosul para ir ao CPAC.

“Então eu acho que como nós somos um bloco em construção, de países em via de desenvolvimento, apesar de fazermos parte do Sul Global, eu acho que quem perde é quem não veio. É uma bobagem imensa de um presidente de um país importante como a Argentina não participar de uma reunião com o Mercosul. Eu acho triste, é triste para a Argentina”, disse Lula no dia 8, segunda-feira passada.