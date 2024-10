Incêndio atinge o Edifício Copan no centro de São Paulo

Um incêndio atinge o icônico Edifício Copan, um dos símbolos de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h e enviou nove equipes para o local. Moradores tiveram que evacuar o edifício mas não há registro de vítimas até o momento.

O incêndio foi notado por volta das 16 horas e produziu intensa fumaça, assustando quem estava por perto. Inicialmente, os bombeiros informaram que o fogo começou em um dos apartamentos do prédio. Porém, poucos minutos depois, afirmaram que o incêndio atinge as juntas de dilatação do edifício.

O Corpo de Bombeiros informa que duas frentes de combate ao fogo trabalham neste momento, uma no 22º andar e outra no 33º. Ao menos 28 bombeiros estão no local.

A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego isolaram o trecho da Avenida Ipiranga e próximo ao edifício e ruas no entorno para desviar o tráfego e afastar curiosos. A Defesa Civil do estado também auxilia no trabalho.

Inaugurado em 1966, o Edifício Copan é uma das obras mais famosas do arquiteto Oscar Niemeyer e um dos cartões postais de São Paulo.

*Matéria em atualização