Imagens de Lula com Maduro viram arma da oposição nas redes sociais

Adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão fazendo viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira, 29, imagens do petista ao lado de Nicolás Maduro, que teve a sua vitória nas eleições venezuelanas, com 51% dos votos, foi anunciada nesta madrugada sob protestos da população e da comunidade internacional, que desconfiam de fraudes. O Itamaraty não o parabenizou ainda pela vitória e disse que aguardará a divulgação dos dados da votação em respeito à soberania popular da Venezuela.

No X (antigo Twitter) a tag “Lula e Maduro” tinha mais de 56,5 mil publicações até o começo da noite de segunda. Uma das imagens que viralizaram é de maio deste ano, quando o presidente venezuelano fez uma visita institucional ao Brasil. Na ocasião, Maduro afirmou ao petista que convocaria eleições no segundo semestre — pleito que aconteceu neste domingo, 28.

Maduro colocou milícias para perseguir e alvejar o povo venezuelano, fechou colégios eleitorais. Agora, tirou o sistema do ar e esta entocado. NUNCA se esqueça que o Lula o recebeu e apoiou! NUNCA se esqueça que o MST foi até a Venezuela para ajudá-lo. pic.twitter.com/FO7U3jmKID — Rubinho Nunes (@RubinhoNunes) July 29, 2024

Há um vídeo dessa visita em que Lula indaga a jornalistas “quantos anos vocês passaram ouvindo que Maduro era um homem mau?”. Em seguida, o presidente venezuelano se aproxima dele e aperta sua mão.

Lula e Maduro. Há pouco tempo, o petista recebeu o ditador da Venezuela. Lula o recebeu com aperto de mão e com as "gracinhas" de sempre. "Quanto tempo vocês ouviram falar que o Maduro é homem mau?", perguntou Lula. Quem fala em banho de sangue não pode ser bom. pic.twitter.com/t52AzOYd2r — Tomé Abduch (@tome_abduch) July 24, 2024

Continua após a publicidade

Outra imagem que viralizou nas redes é um vídeo de 2013, em que Lula participa de uma propaganda eleitoral de Maduro. “Lutamos juntos e favor dos povos oprimidos da América Latina. Nesta luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento, por sua competência, pelo amor com o seu povo e pela afinidade de pensamento com Hugo Chávez”, diz o petista no vídeo. Chávez, ex-presidente da Venezuela, faleceu em março daquele ano.Lula encerra sua participação na propaganda enaltecendo a amizade dos dois e dizendo que “Maduro presidente é a Venezuela que Chavez sonhou”.

LULA É MADURO E MADURO É LULA. pic.twitter.com/1TP12a86qu — Renato Esteves (@renatoesteves) July 29, 2024

Há também uma charge, compartilhada pelo deputado federal Delegado Zucco (Republicanos-RS), em que Lula e Maduro dão aos mãos sujas de sangue. “O mundo está vendo o que está acontecendo na Venezuela! Ao invés de defender a democracia e condenar a fraude, Lula fica em um silêncio constrangedor para agradar seu amigo ditador!”, escreveu o deputado.

Maduro levou uma surra nas urnas. O mundo está vendo o que está acontecendo na Venezuela! Ao invés de defender a democracia e condenar a fraude, Lula fica em um silêncio constrangedor para agradar seu amigo ditador! pic.twitter.com/hlQDgUYnYy — Deputado Delegado Zucco (@DelegadoZucco) July 29, 2024