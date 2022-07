Haddad lidera em SP com mais de dez pontos à frente dos principais rivais

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) lidera a corrida ao governo de São Paulo com mais de dez pontos de vantagem sobre o segundo bloco de candidatos, de acordo com levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 27 e 30 de junho e divulgado nesta segunda-feira, 4.

O petista tem 30,6% das intenções de voto, à frente do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 19,2%; do ex-governador Márcio França (PSB), que tem 17,0%; e do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tem 9,2%. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Há grande possibilidade, no entanto, de França abdicar da disputa em favor de Haddad e tentar uma vaga ao Senado na chapa encabeçada pelo petista. Em um cenário apenas com os três principais candidatos e sem França, Haddad teria 36,5% contra 22,9% de Tarcísio e 12,6% de Garcia.

O cenário diverge bastante de outras pesquisas sobre a sucessão em São Paulo, como a do Datafolha divulgada na semana passada que, sem França, mostra Tarcísio e Garcia empatados com 13% das intenções de voto – Haddad lidera com 34% nessa simulação.

No levantamento divulgado hoje, com o nome de França, aparecem bem atrás do bloco principal os candidatos Vinicius Poit (Novo), com 1,5%; Felicio Ramuth (PSD), com 0,7%; Gabriel Colombo (PCB), com 0,5%; Abraham Weintraub (PMB), com 0,4%; Altino Junior (PSTU), com 0,2%; e Elvis Cezar (PDT), om 0,1%.

Entre os entrevistados, 11% afirmaram que irão votar em branco, em nenhum ou anular o voto e 9,5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.820 eleitores de 77 municípios de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-03362/2022.