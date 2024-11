‘Há narrativa disseminada contra Bolsonaro’, diz Tarcísio sobre ação da PF

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), usou as redes sociais para sair em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado.

“Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas”, afirmou Tarcísio em seu perfil oficial no X (ex-Twitter) na noite de quinta-feira, 21. Segundo a publicação do governador, Bolsonaro “respeitou o resultado da eleição” presidencial de 2022 e entregou o poder ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em clima de “normalidade e respeito à democracia”.

Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) November 21, 2024

De olho em 2026

Ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, Tarcísio é aliado próximo do ex-presidente e um dos nomes cotados para herdar o apoio do eleitorado bolsonarista e representar a direita nas eleições presidenciais de 2026. O governador, contudo, ainda não bateu o martelo sobre a escolha de disputar a eleição ao Planalto ou a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes no próximo pleito.

Diversos ministros e ex-integrantes do governo Bolsonaro estão entre os 37 indiciados pela PF por planejar e tentar um golpe de Estado — conspiração que incluiria a anulação do resultado eleitoral de 2022 e os assassinatos de Lula, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A lista inclui os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, além do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Apesar da proximidade com o ex-presidente, o nome de Tarcísio não aparece no inquérito que foi enviado pela PF à Procuradoria-Geral da República (PGR) na última quinta-feira.