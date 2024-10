Guarulhos: ‘Meu rival é um personagem’, diz Elói Pietá em sabatina de VEJA

O ex-prefeito de Guarulhos Elói Pietá (Solidariedade, que governou a cidade por dois mandatos (2001 a 2008) e tenta voltar ao cargo neste segundo turno da eleição municipal, disse que o seu opositor na disputa, o vereador Lucas Sanches (PL), “é um personagem” e que à medida em que a população souber “quem é a pessoa que está atrás do ator”, ele conseguirá reverter a desvantagem que tem para o rival nas pesquisas a pouco mais de uma semana para a eleição. Segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 17, Pietá tem 37,4% das intenções de voto contra 52,3% do rival — a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

A declaração foi dada durante sabatina promovida por VEJA com os concorrentes ao comando da segunda cidade mais populosa de São Paulo, de 1,3 milhão de habitantes. As entrevistas com os candidatos integram o projeto VEJA E VOTE e foram feitas por jornalistas de VEJA.

Assista à íntegra da sabatina no vídeo acima.

Na sabatina, Elói Pietá afirmou que terá como uma de suas prioridades a melhoria do transporte público e da mobilidade em geral, com a articulação pela expansão da CPTM até a região central de Guarulhos e a chegada do metrô na cidade. Pietá também defendeu a parceria com os governos estadual e federal para a conclusão de projetos importantes, como o Hospital da Mulher e a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida no município.

Já nos cem primeiros dias de gestão, Pietá prometeu que todos os serviços públicos continuarão funcionando “sem regressão”, mas com medidas simultâneas como obras emergenciais. “Reorganizar o sistema público de saúde, melhorando as unidades básicas, a questão de especialidades, exames, emergência, e os hospitais. A situação está dramática”, afirmou.

O ex-prefeito disse ainda que não terá problemas em dialogar tanto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem é aliado histórico (ele foi um dos fundadores do PT, partido que deixou este ano) quanto com o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apoia o seu adversário na eleição. “Temos uma frente ampla (em torno da candidatura) com o objetivo de obter recursos para as grandes obras necessárias. Temos partidos com uma articulação boa com o governo do estado e também junto ao governo federal”, declarou.

Pietá, que conhece Lula desde os anos 1970, disse que gostaria de conversar com o presidente para um possível apoio na cidade. “Mandei mensagem e estou disposto a conversar com ele (…). Ele sabe da boa gestão que fiz”, disse.