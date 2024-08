Gramado pede que Natal Luz tenha incentivos como São João e Parintins

Autoridades de Gramado solicitaram ao ministro do Turismo, Celso Sabino, um aporte de 5 milhões de reais para o Natal Luz, evento que movimenta a cidade da Serra Gaúcha no fim do ano. O pedido ocorreu no último sábado, 10, durante o Salão Nacional do Turismo, no Rio de Janeiro. Agora, a secretária Nacional de Políticas de Turismo, Cristiane Leal Sampaio, avalia a reivindicação.

O documento é assinado pelo prefeito de Gramado, Nestor Tissot, e por Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia de turismo e cultura do município. A proposta usa como referência investimentos similares do governo federal em outros eventos, como o São João, no Nordeste, e o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.

A reivindicação contou com o apoio de representantes de entidades como a Confederação Nacional do Comércio (CNC), da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (ANSEDITUR), e de membros da Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV) e da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), entre outras organizações.

De acordo com dados da Gramadotur, o Natal Luz costuma receber mais de 2,5 milhões de pessoas e é o maior evento natalino das Américas. O turismo responde a 86% da economia de Gramado, um dos setores que mais sofrem com as consequências das enchentes de maio. Com o aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, fechado, no mês de julho, alta temporada na Serra Gaúcha, o número de visitantes caiu pela metade. Os terminais regionais, alternativa para a chegada de turistas de outros estados, tinham capacidade para atender apenas 15% da demanda, segundo estimativa do Conselho de Turismo da Região das Hortênsias, que abrange Gramado, Canela e outras cidades turísticas.

Reabertura do aeroporto

As companhias aéreas reabriram a venda de passagens para o Aeroporto Salgado Filho nesta sexta-feira, 9. A partir de 21 de outubro, os terminais de Porto Alegre voltarão a receber voos comerciais, de forma gradual. Segundo o ministro Silvio Costa Filhos, dos Portos e Aeroportos, serão 128 decolagens e pousos por dia, o equivalente a 896 voos semanais, cerca de 70% da capacidade do aeroporto. De acordo com a concessionária Fraport Brasil, os voos serão 100% retomados a partir de 16 de dezembro.