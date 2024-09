Governo Lula terá ao menos seis ministros de férias até a eleição

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou os ministros Márcio Macedo (Secretária-Geral da Presidência), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e José Múcio (Defesa) a tirarem férias nos próximos dias e só retornarem no dia 4 de outubro. As autorizações foram publicadas na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União.

Com isso, ao menos seis integrantes do primeiro escalão do governo federal estarão em período de descanso remunerado até a véspera da eleição. Na semana passada, os ministros Luiz Marinho (Trabalho), Camilo Santana (Educação) e André Fufuca (Esportes) foram autorizados a tirar férias para se dedicarem integralmente às campanhas de aliados em seus respectivos redutos eleitorais.

De acordo com a publicação oficial, Macêdo vai ficar de férias durante a semana que antecede a eleição, entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. O ministro já participou de caminhadas e outros atos de campanha de candidatos aliados não só em Sergipe, seu estado natal (em Estância e Socorro), mas também em Minas (Teófilo Otoni e Governador Valadares), e São Paulo (Embu das Artes e Guarulhos, além da capital). As agendas, entretanto, se restringem aos finais de semana.

Titular da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes ficará afastado de sua função no ministério em dois períodos: nos dias 26 e 27 de setembro, e entre 30 de setembro e 4 de outubro. Ex-governador do Amapá, Góes tem participado de eventos para apoiar candidatos aliados no estado, sempre aos finais de semana. Já esteve em Porto Grande, Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Santana.

Já Múcio não deve se participar de atos de campanha. O ministro deve se afastar da pasta no período entre 28 de setembro e 4 de outubro. Segundo sua assessoria, Múcio deve viajar ao Estados Unidos para descansar.

Continua após a publicidade

A partir desta segunda-feira, 23, entram de férias os ministros Camilo Santana (Educação) e André Fufuca (Esportes). A autorização deles foi publicada no Diário Oficial na semana passada.

Os dois ja vêm atuando fortemente em seus estados para ajudar a eleger aliados. A principal aposta de Camilo é a eleição de Evandro leitão (PT) na concorrida disputa em Fortaleza. Já Fufuca se concentra no apoio de aliados de seu partido, o PP, em cidades do interior do Maranhão.

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho está de férias desde o último dia 16. Ele vem reforçando candidaturas em São Bernardo do Campo, onde já foi prefeito por oito anos, e em cidades do Grande ABC e na região de Araraquara.