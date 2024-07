Governo fará pedido público de desculpas por assassinato de advogado

O governo federal vai realizar nesta terça-feira, 30, um ato público de pedido de desculpas pelo assassinato do advogado Gabriel Sales Pimenta, defensor de trabalhadores rurais no interior do Pará. O gesto, capitaneado pelo Ministério dos Direitos Humanos, faz parte do cumprimento das condenações que o Brasil sofreu em 2022 na Corte Interamericana de Direitos Humanos por nunca ter esclarecido o crime.

O ato vai acontecer à noite em Juiz de Fora, no interior de Minas, cidade em que Pimenta nasceu. No começo dos anos 1980 ele trabalhou em um caso grande envolvendo a extração de madeira na região de Pau Seco, que fica no município de Marabá (a quinhentos quilômetros de Belém e menos de cem quilômetros de Tocantins). Mais de 150 trabalhadores rurais foram despejados por fazendeiros que conseguiram uma liminar na Justiça para extrair madeira no local.

Representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá, Pimenta conseguiu reverter a liminar e colocar os trabalhadores de volta a Pau Seco, onde habitavam. Desde então, ele começou a sofrer ameaças, que foram comunicadas à Secretaria de Segurança Pública do Pará, que não investigou o caso. Pimenta foi assassinado com três tiros nas costas no dia 18 de julho de 1982, quando saía de um bar. Na época, ele tinha 27 anos.

O crime teve testemunhas, mas o Estado brasileiro nunca identificou nem o atirador e nem o mandante. Para a legislação penal, o crime já está prescrito e não é mais possível punir os autores. Em outubro de 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela omissão em investigar o caso e impôs uma série de medidas ao país. Além do pedido público de desculpas, que será feito nesta terça, o Estado terá que indenizar a família do rapaz em 412 500 dólares (valor que ultrapassa os 2,3 milhões de reais na cotação anual), pelos danos materiais, morais e pelas despesas.

O governo também foi obrigado a criar um grupo de trabalho para investigar detalhes sobre o assassinato de Pimenta e propor medidas de prevenção ao assassinato de defensores de direitos humanos.