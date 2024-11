Fundador da Jovem Pan, Antonio Augusto Amaral de Carvalho morre aos 93

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Morreu nesta segunda-feira, aos 93 anos, o empresário Antonio Augusto Amaral de Carvalho, fundador do grupo Jovem Pan e um dos ícones da história da comunicação no Brasil. O seu falecimento foi anunciado pela Jovem Pan, que informou que “Seo Tuta”, como ele era conhecido, “estava internado no hospital Sírio-Libanês com a saúde debilitada”.

Filho do empresário Paulo Machado de Carvalho (1901-1992), fundador da TV Record e outro nome emblemático da história da comunicação, Seo Tuta dirigiu a Jovem Pan entre 1973 e 2014, quando deu lugar ao seu filho, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, que comanda o grupo até hoje.

Na carreira, Seo Tuta começou trabalhando em 1949 na Rádio Panamericana, que integrava o grupo Record e que depois daria origem à Jovem Pan na década de 1970. Na década de 1960, na TV Record, criou os festivais, que marcaram época e por onde transitou a efervescência artística que levaria a movimentos como a Jovem Guarda e a Tropicália.

Também formatou programas como a “Família Trapo”, que deu visibilidade a nomes como Jô Soares, Hebe Camargo e Ronald Golias. De acordo com a Jovem Pan, ele foi responsável, ainda, pelas primeiras transmissões esportivas ao vivo a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo e foi também o primeiro empresário da comunicação a apostar na transmissão em streaming pela internet, com a Jovem Pan Online.

“Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários”, afirma texto divulgado pela Jovem Pan. A emissora lembra, ainda, que uma das marcas da personalidade do empresário era a valorização do trabalho em equipe, premissa nas redações e nos bastidores do rádio e da TV, o que inspirou o título da sua biografia, Ninguém faz Sucesso Sozinho, lançado em 1995, que venceu o Grande Prêmio da Crítica da APCA. “Este foi apenas um entre tantos prêmios e homenagens recebidos pelo empresário ao longo da trajetória profissional vitoriosa”, diz a nota da Jovem Pan.