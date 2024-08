Fuga do debate: redes não perdoam sumiço de Boulos, Nunes e Datena

A ausência dos candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) no debate desta segunda-feira, 19, organizado por VEJA, repercutiu mal para os três nas redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) chamaram os três de “fujões” e afirmaram que o gesto fortaleceu o coach Pablo Marçal (PRTB) — que saiu campeão em quantidade de menções na internet.

O evento desta segunda abre uma rodada de debates promovidos por VEJA com os candidatos das maiores cidades da região. Os três candidatos que lideram as pesquisas em alguns cenários teriam combinado de ausentarem-se depois da repercussão que Marçal obteve no debate organizado pelo Estadão/FAAP, quando o coach levou uma carteira de trabalho para tentar “exorcizar” Boulos. O psolista se irritou com o gesto e bateu no documento. Recortes desse episódio viralizaram nas redes sociais e favoreceram o candidato do PRTB.

Nas redes, as ausências desta segunda levaram os usuários das redes sociais a chamar Nunes, Boulos e Datena de “fujões”.

Alguém viu aonde se enfiaram, porque nenhum apareceu no debate da Veja pic.twitter.com/pTcjCsZ4Vp — Léo Maranhão 𝕏 (@LeoMaranhao22) August 19, 2024

“Que estratégia é essa de deixar o Pablo Marçal, que já não tem tempo de televisão, livre no debate para apresentar as propostas e tratorar esses homens ‘emasculados’, como disse ele?”, escreveu outro internauta.

Ricardo Nunes, o atual prefeito, e os dois comunistas de apartamento: Boulos e Datena, fugiram do debate de hoje 👀🔥 Que estratégia é essa de deixar o Pablo Marçal que já não tem tempo de televisão, livre no debate pra apresentar as propostas e tratorar esses homens… pic.twitter.com/Q6vS7kvPId — BielConn  (@bielconn) August 19, 2024

Outro usuário do X disse que a ausência de Nunes, Boulos e Datena os colocou no mesmo patamar na visão dos eleitores. “Serão vistos como semelhantes a partir de hoje. Que bola fora”, escreveu.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Nunes, Boulos e Datena serão vistos como semelhantes a partir de hoje. Que bola fora terem fugido do debate. https://t.co/sPDKteQZAk — Rafael Gloves (@rafaelgloves) August 19, 2024

A candidata do Novo, Marina Helena, chegou ao debate desta segunda com um cartaz escrito “fujões”, palavra que repetiu em um desenho feito na palma de sua mão. A ausência dos três candidatos foi tema frequente entre os assuntos pautados no debate.

Efeito colateral

Apesar da ausência de Nunes, Boulos e Datena ser um “boicote” a Marçal, o efeito foi oposto ao pretendido. O coach foi campeão de menções nas redes sociais e seu nome foi parar nas trending topics (ranking de assuntos mais comentados do momento) do X, o antigo Twitter. Até a publicação desta matéria, o nome do candidato do PRTB tinha quase 45 mil menções. A expressão “O Marçal” teve mais 24 mil aparições.

