Fortaleza tem empate entre bolsonarista e petista, aponta Datafolha

O segundo turno da corrida pela prefeitura de Fortaleza, cidade mais populosa do Nordeste (2,6 milhões de habitantes), começa em um cenário de empate técnico entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 10, aponta Fernandes com 47% das intenções de votos e Leitão com 45%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais e para menos.

Os números mostram que os candidatos têm pouca margem para crescer nas pesquisas sem “roubar” votos do adversário. Entre os entrevistados, apenas 6% disseram votar em branco ou nulo, e 2% não souberam responder. O Datafolha entrevistou 826 eleitores entre os dias 8 e 9 de outubro.

Fortaleza é uma das duas capitais que refletem, na disputa do segundo turno, a polarização nacional que norteia a política brasileira — a segunda é Cuiabá. Fernandes é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Leitão é o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, inclusive, tem agenda marcada na capital cearense nesta sexta-feira, 11.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados são questionados em quem pretendem votar para a prefeitura de Fortaleza, sem que uma lista de candidatos sejam apresentada, André Fernandes aparece com 36% das intenções de votos e Evandro Leitão, com 32%, novamente um cenário de empate técnico.

Sem a lista de candidatos, 7% dos entrevistados disseram que pretendem votar “no 13”, número do PT de Leitão nas urnas — 1% apontaram “o candidato do PT”. Outros 6% afirmaram que pretendem votar “no 22”, número do PL de Fernandes. Entre os entrevistados, 5% afirmaram votar em branco ou nulo e 12% não souberam responder à pesquisa espontânea.

No primeiro turno da eleição, André Fernandes teve 40,2% dos votos válidos e Evandro Leitão, 34,33%.