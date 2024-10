Fortaleza: PL e PT empatam na quarta maior cidade do Brasil

Faltando apenas dez dias para o segundo turno das eleições municipais, o cenário em Fortaleza é de impasse entre as duas maiores forças de direita e esquerda da política nacional. O levantamento foi publicado nesta quinta-feira, 17, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Numericamente, o deputado federal André Fernandes (PL) aparece à frente, com 47,6% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 44,4% do eleitorado.

Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois parlamentares encontram-se tecnicamente empatados na disputa pela capital do Ceará. Em relação ao levantamento anterior, publicado na semana passada pelo Paraná Pesquisas, Fernandes deslizou 0,5 ponto para baixo e Leitão avançou 1,4 ponto, acirrando ainda mais o duelo na quarta cidade mais populosa do Brasil.

Votos brancos e nulos somam 4,8% do eleitorado, e outros 3,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Capital está entre as prioridades do PT

O controle da prefeitura de Fortaleza, maior cidade do Nordeste e histórico reduto da esquerda, é considerado uma das prioridades para os petistas em 2024. Leitão conta com o apoio ostensivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do ex-governador Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação.

Continua após a publicidade

Fernandes, por sua vez, tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral na capital cearense. Aos 26 anos de idade, o parlamentar exerce atualmente seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

No primeiro turno, o deputado bolsonarista teve vitória mais folgada sobre o rival petista, com 40,2%, contra 34,3% dos votos válidos, uma vez que a esquerda estava dividida entre Leitão e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) — após terminar em terceiro lugar, com 11,75% dos votos, o mandatário pedetista decidiu-se pela neutralidade no segundo turno.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Fortaleza entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-03006/2024.