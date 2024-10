Fortaleza: petista oscila para cima, mas empate técnico persiste

Em uma das disputas mais acirradas desta eleição, para a prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão (PT) se descolou numericamente do seu oponente no segundo turno, André Fernandes (PL), mas os dois seguem empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, o petista tem 44% das intenções de votos enquanto o candidato do PL tem 42%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais e para menos.

O instituto entrevistou 900 eleitores da capital cearense entre os dias 20 e 22 de outubro. O nível de confiança é de 95%. Entre os entrevistados, 12% afirmaram que votariam em branco ou nulo, ou não saberiam em quem votar, e 2% disseram estar indecisos.

Na comparação com a pesquisa divulgada pelo mesmo instituto na quarta-feira passada, dia 18, Leitão oscilou um ponto para cima, enquanto Fernandes oscilou um para baixo. Há uma semana, os dois candidatos estavam numericamente empatados, ambos com 43% das intenções de votos.

No primeiro turno, André Fernandes, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, terminou na frente, com 40,2% dos votos válidos. Já Evandro Leitão, que é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amealhou 34,3% da preferência do eleitor.

Definição

A Quaest desta quarta-feira aferiu também o grau de decisão da escolha do eleitor de Fortaleza. Segundo o levantamento, 84% disseram que a escolha é definitiva e 16% deixaram aberta a possibilidade de mudar o voto. A margem de erro para este tópico é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O grau de certeza da decisão é maior entre os eleitores de André Fernandes. Entre os potenciais eleitores do candidato do PL, 92% disseram estar decididos em quem votar, enquanto 8% admitem a possibilidade de mudar. Entre os que declaram voto em Evandro Leitão, 85% cravaram certeza e 15% disseram que poderiam migrar de candidato.

Grau de conhecimento

Os candidatos também empatam no grau de conhecimento entre os eleitores. Dos entrevistados, 49% afirmaram que conhecem e têm uma imagem positiva de Evandro Leitão, enquanto 33% disseram ter imagem negativa do candidato. Outros 15% apontaram que não conhecem o petista; e 3% não responderam.

Sobre André Fernandes, o mesmo percentual de 49% dos entrevistados disse que tem uma imagem positiva do candidato, enquanto 33% têm uma imagem negativa. Outros 14% responderam que não conhecem o candidato do PL e 4% não responderam.