‘Foi a vitória da direita popular’, diz Ratinho Jr. após resultado no PR

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), atribuiu o resultado positivo de seu grupo político, que conquistou as principais cidades do estado (Curitiba e Londrina) no segundo turno dessas eleições ao que ele chama de “método Paraná”. Segundo o governador, trata-se de uma proposta da “direita popular”, que alia bandeiras como liberdade econômica, defesa da propriedade privada e valores conservadores à preocupação social.

“Aqui no Paraná, penso que esse bom desempenho que acabamos tendo no estado, não só no primeiro turno, mas agora consolidando o segundo turno nas duas maiores cidades, Curitiba e Londrina, foi essa metodologia que implantamos aqui no estado, que a gente chama internamente de ‘método Paraná’, disse o governador a VEJA, ao comentar o resultado das eleições.

“É poder ter o equilíbrio dessa direita, desse movimento que criamos no Paraná, que é a direita popular, em que temos de forma muito clara a questão da liberdade econômica, da defesa da propriedade privada, dos valores mais conservadores. Mas, acima de tudo, também com o olhar social, que é muito importante, e que nós conseguimos fazer com que houvesse esse equilíbrio”, afirmou Ratinho. “Isso acabou se traduzindo nas urnas”, completou.

No domingo, 27, Eduardo Pimentel (PSD) foi eleito em Curitiba com 57,34% dos votos, vencendo Cristina Graeml (PMB), que teve 42,36%. Com isso, o partido do governador, o PSD, que já administra a cidade com o prefeito Rafael Greca, permanece no controle da capital paranaense por mais quatro anos, além de governar o estado desde 2019.

No segundo turno, Ratinho dedicou especial atenção à candidatura de Pimentel, principal aposta do partido no estado, inclusive participando de decisões estratégicas, como a que resultou na troca do marqueteiro e de integrantes da equipe de comunicação. Após o resultado da eleição, Pimentel publicou um vídeo em suas redes sociais comemorando ao lado do governador e do vice Darci Piana (PSD).

Além de Curitiba, o PSD saiu vitorioso em Londrina, segunda maior cidade do Paraná. Tiago Amaral (PSD) foi eleito prefeito com 56,32% dos votos. Ele superou a professora Maria Tereza, que obteve 43,38% dos votos.

Ratinho Jr. foi o governador que mais fez prefeitos nas eleições deste ano. O PSD conquistou 164 das 399 prefeituras paranaenses, ou seja, quase metade do total. O resultado fortalece nacionalmente o governador Ratinho Jr., um dos nomes da direita ventilados como possíveis candidatos à Presidência da República em 2026.