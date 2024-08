Florianópolis: prefeito estreante lidera, e 2º lugar tem disputa acirrada

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito Topázio Neto (PSD) lidera a disputa pela prefeitura de Florianópolis, segundo levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira, 28. O candidato está na sua primeira disputa eleitoral — ele era vice de Gean Loureiro (União) e assumiu em março de 2022 após o titular renunciar para tentar o governo,

De acordo com a sondagem eleitoral, Topázio tem 40% das intenções de voto contra 16% do ex-prefeito Dario Berger (PSDB) e 13% do deputado estadual Marcos José de Abreu, conhecido como Marquito (PSOL). Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Berger e Marquito estão empatados tecnicamente.

Na sequência, aparecem o ex-vereador Vanderlei Farias, conhecido como Lela (PT), e o ex-vereador Pedro de Assis Silvestre, conhecido como Pedrão (PP), ambos com 6%. Outros quatro candidatos não pontuaram. Entre os entrevistados, 10% afirmaram estar indecisos, enquanto 9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum.

Rachas

Topázio, que usa como uma de suas principais estratégias as aparições no TikTok, vai para a disputa sem o apoio de Gean Loureiro, de quem foi vice na eleição de 2020. Loureiro, que é presidente do diretório municipal do União Brasil, chegou a travar a uma briga interna na legenda para garantir que ela apoiasse a candidatura de Dario Berger.

Continua após a publicidade

No polo oposto, o cenário também é confuso. Ao contrário das últimas eleições municipais, quando o PSOL encabeçou com o candidato Elson Pereira uma aliança que tinha PT, PSB, PDT, PCdoB e Unidade Popular, desta vez esse espectro ideológico está dividido entre Marquito e Lela — este último tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual governador Jorginho Mello indicou a vereadora Maryanne Mattos para vice de Topázio Neto. Com isso, o atual prefeito tem sacramentado os apoios de PSD, PL, MDB, Podemos, Republicanos e Novo.

Lula x Bolsonaro

Um fator que pode influenciar a disputa é a atuação de Lula e Bolsonaro como cabos eleitorais. Ao contrário do estado de Santa Catarina, que deu praticamente 70% dos votos ao ex-presidente nas eleições de 2022 — o que fez a fama de Santa Catarina como o território mais bolsonarista do país –, o pleito na capital catarinense foi mais pulverizado: Lula teve 46,67% dos votos contra 53,33% de Bolsonaro.