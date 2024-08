Felipe Neto e a polêmica sobre o ‘bolsonarismo’ de Rebeca Andrade

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto o Brasil celebrava a medalha de ouro conquistada por Rebeca Andrade na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, o influenciador digital Felipe Neto se envolveu em um atrito com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A polêmica virtual ocorreu após a confirmação da vitória de Rebeca sobre a rival norte-americana Simone Biles. Com o anúncio da medalha, usuários bolsonaristas do X (antigo Twitter) aproveitaram o momento para tentar promovê-la como suposta apoiadora política de Bolsonaro, relembrando a ocasião quando, em novembro de 2022, um perfil oficial da atleta curtiu uma publicação com ofensas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-eleito pelas urnas.

Entrando na briga, Felipe Neto desmentiu as supostas manifestações de apoio de Rebeca a Bolsonaro, citando uma entrevista na época em que a ginasta se desculpa pelo ocorrido e afirma ter curtido a publicação “sem ver o conteúdo”. O influenciador acrescentou que questionou a atleta diretamente sobre o assunto. “Quando perguntei a ela, no privado, se ela apoiava Bolsonaro, a resposta foi: ‘Claro que não!!!'”, escreveu. A publicação, no entanto, foi excluída desde ontem.

Depois de excluir a postagem, o influenciador foi cobrado pelos apoiadores do ex-presidente. Em resposta, ele publicou um novo texto esclarecendo que a conversa com Rebeca Andrade aconteceu na época da controvérsia, há dois anos, e debochou da repercussão gerada pelas críticas. “Eu só citei o q [sic] eu e ela conversamos em 2022… Descansem, minions”, ironizou.

Os bolsonaristas espalhando q eu teria importunado a Rebeca HOJE, como se ela fosse olhar mensagem durante as provas… 🤣🤣 Eu só citei o q eu e ela conversamos em 2022… Descansem, minions 💖 Se preocupem em ter candidato pra 2026, pq vcs tão sem. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 5, 2024