Fabricado na França, avião estava a 5.189 metros do chão e caiu a 153 km/h

O avião da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo) que caiu nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP), matando todas as 61 pessoas a bordo, foi fabricada na França em 2009. A aeronave era do modelo bimotor ATR72-500 produzido pela empresa franco-italiana ATR, fusão entre a francesa Aérospatiale e a italiana Aeritalia (hoje Leonardo).

Dados do monitor global de voos FlightRadar indicam que o avião pode ter atingido mais de 152 quilômetros por hora na queda. Segundo a plataforma, a aeronave estava a 17.025 pés (5.189 metros) de altitude quando começou a cair, às 13h20; 93 segundos depois, o altímetro marcava 4.100 pés (1.250 metros), o que equivale a uma velocidade de aproximadamente 42 metros por segundo.

De acordo com a revista Piloto Ribeirão, especializada na cobertura do setor aéreo, o avião pertencia à dinamarquesa Nordic Aviation Capital e foi arrendado pela Voepass em setembro de 2022. Antes disso, a aeronave pertenceu à Pelita Air Service, da Indonésia, e às sucursais da Albânia e da Itália da extinta Belle Air.

Causas investigadas

A Polícia Federal informou nesta sexta-feira que irá investigar as causas da queda do avião, que atingiu o solo em Vinhedo na rua João Edueta, na altura do número 2.500, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). O CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) que investiga acidentes aéreos, também está apurando o incidente.

A Voepass informou que o voo partiu às 11h50 de Cascavel, no Paraná, com previsão de chegada às 13h45 em Guarulhos. O FlightRadar indica que a aeronave começou a perder altitude às 13h20, e o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo informou que recebeu a ocorrência às 13h22 e mobilizou sete equipes para atendimento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Itajaí (SC) para a cerimônia de lançamento ao mar de uma fragata Tamandaré da Marinha, interrompeu seu discurso ao receber a informação da queda e pediu um minuto de silêncio aos presentes em solidariedade às famílias das vítimas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), interrompeu sua agenda em Vitória, onde participava de reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), e partiu para Vinhedo para acompanhar as operações.