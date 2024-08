Ex-sócia dos Barões da Pisadinha, deputada lidera disputa em Palmas

Às vésperas das eleições municipais, o cenário que se desenha em Palmas, capital de Tocantins, é de segundo turno entre dois deputados estaduais: Janad Valcari (PL), que tem 40,4% das intenções de voto, e Eduardo Siqueira Campos (Podemos), com 26,5%, de acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira, 29, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na terceira posição da pesquisa, aparece o deputado estadual Júnior Geo (PSDB), com 18,8% dos votos, seguido pela candidata Lúcia Viana (PSOL), servidora aposentada do Ministério Público Federal (MPF), com 0,4% do eleitorado.

Desde o anúncio da candidatura de Júnior Geo, a coligação chama a atenção por ser uma rara aliança entre PSDB e PT, históricos rivais na política brasileira. O tucano é o candidato apoiado pela atual prefeita, Cinthia Ribeiro (PSDB), que está no segundo mandato consecutivo e não pode concorrer à reeleição.

Siqueira Campos, por sua vez, é um dos nomes mais tradicionais da política tocantinense. Filho do primeiro governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, ele governou Palmas entre 1993 e 1997, atuando como segundo prefeito da história da capital, fundada em 1989 — depois disso, serviu por oito anos como deputado federal pelo estado, outros oito anos como senador e cumpre, atualmente, seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Tocantins.

Barões da Pisadinha

No mês passado, Janad Valcari tornou-se alvo do Ministério Público do Tocantins por suspeita de enriquecimento ilícito envolvendo a banda de forró e tecnobrega Barões da Pisadinha, da qual foi sócia entre 2020 e 2023. O inquérito apura se a parlamentar recebeu dinheiro por apresentações do conjunto contratadas pelo poder público, prática proibida pela Lei de Improbidade Administrativa, com valores chegando a 1,7 milhão de reais.

A deputada, que transferiu para o filho Lucas Valcari sua participação societária nos Barões da Pisadinha, em dezembro de 2023, nega ter destinado recursos públicos à banda e acusa a investigação de servir como instrumento eleitoral contra sua campanha.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores em Palmas entre os dias 25 e 28 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.