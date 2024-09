Ex-prefeito lidera disputa em Maringá, a terceira maior cidade do Paraná

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Às vésperas do primeiro turno das eleições municipais, a cidade paranaense de Maringá, a terceira maior do estado (426 mil habitantes) tem um amplo favorito para chefiar a prefeitura pelos próximos quatro anos. O ex-prefeito Silvio Barros (PP) lidera a corrida eleitoral com 58,6% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta segunda-feira, 30, pelo instituto Paraná Pesquisas.

O ex-mandatário tem ampla vantagem contra o segundo colocado nas pesquisas, o atual vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora (PSD), que tem 20% do eleitorado local.

Na sequência, aparecem na pesquisa o ex-vereador Humberto Henrique (PT), com 6,5%; o empresário Evandro Oliveira (PSDB), com 1,8%; e o pastor evangélico José Aparecido (Mobiliza), com 0,8%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, a situação é de empate técnico entre os três nomes na terceira posição da disputa.

Votos brancos e nulos somam 6,3% do total, e outros 5,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Continua após a publicidade

Disputa entre Bolsonaro e Ratinho Júnior

A liderança isolada de Silvio Barros nas pesquisas sinaliza uma vitória para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que declarou apoio à candidatura do ex-prefeito durante ato em Maringá em agosto. O PL costurou um acordo com o PP local para indicar Sandra Jacovós, esposa do deputado estadual José Jacovós (PL), como companheira de chapa de Barros.

Já a desvantagem de Scabora em relação ao primeiro colocado despeja um balde de água fria sobre os principais cabos eleitorais do vice-prefeito — o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e o atual prefeito, Ulisses Maia (PSD), que está em seu segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Maringá entre os dias 26 e 29 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-03428/2024.