Ex-prefeito lidera com folga e pode ‘vingar’ PSDB em cidade de São Paulo

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o candidato tucano à prefeitura de Marília, no interior paulista, desponta como favorito entre o eleitorado local. Se o primeiro turno fosse realizado hoje, o ex-prefeito Vinícius Camarinha (PSDB) levaria 47,6% dos votos no município, segundo levantamento publicado nesta terça-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Camarinha, que governou a cidade entre 2013 e 2016 pelo PSB, tem ampla vantagem sobre os demais pré-candidatos marilienses. Na sequência, aparece o empresário Jean Patrick Garcia (Novo), com 12,4% das intenções de voto, seguido pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Eduardo Nascimento (Republicanos), com 8,3%, e pelo procurador-geral do município, Ricardo Mustafá (PL), com 6,8%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, os três encontram-se tecnicamente empatados em segundo lugar.

Racha no ‘ninho tucano’

Mustafá é o candidato apoiado pelo atual prefeito, Daniel Alonso (PL), que está em seu segundo mandato à frente do Executivo de Marília e não pode disputar a reeleição. Eleito pelo PSDB em 2016, o mandatário aproximou-se da direita ao declarar apoio ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ainda durante a campanha em 2022, e consolidou a guinada ao bolsonarismo após filiar-se à sigla comandada por Valdemar Costa Neto no último mês de abril.

Também durante as campanhas eleitorais de 2022, Vinicius Camarinha rompeu com o PSB, após exercer três mandatos como deputado estadual e um como prefeito pelo partido, e aproveitou a janela partidária para migrar para o PSDB. Naquele ano, já filiado aos tucanos, ele foi reeleito para uma nova legislatura na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Em 2016, o então prefeito do PSB concorreu à reeleição e chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Alonso (então do PSDB) por 45,2% contra 43,5% dos votos, o equivalente a menos de 2.000 eleitores. Caso o favoritismo de Camarinha se mantenha até as eleições deste ano, ele terá a chance de “vingar” os tucanos pela saída de Daniel Alonso para apoiar o grupo político de Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A crise do PSDB local envolve ainda o vereador Eduardo Nascimento, atual presidente da Câmara Municipal, que também se elegeu para o Legislativo de Marília pelos tucanos e trocou a sigla recentemente pelo Republicanos para disputar a prefeitura.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores de Marília entre os dias 19 e 22 de junho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.