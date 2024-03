‘Estrela’ de vários escândalos, Zambelli é alvo de nova ofensiva na Câmara

Apontada por muitos apoiadores de Jair Bolsonaro — e até pelo próprio ex-presidente — como uma das responsáveis pela derrota na eleição presidencial em 2022 ao ser flagrada de arma em punho perseguindo um homem negro em São Paulo na véspera da votação, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), não se cansa de estar no centro dos mais variados escândalos.

A mais nova confusão envolve a sua tentativa de ajudar a convencer os comandantes militares a aderirem a uma tentativa de golpe para impedir a posse de Lula após a vitória nas urnas. Os depoimentos colhidos na investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) colocaram Zambelli mais uma vez na mira do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o que pode levar à cassação do seu mandato.

Na sexta-feira, 15, o PSOL decidiu aditar um procedimento já em tramitação contra a parlamentar por causa de trechos do depoimento do brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, que disse que Zambelli o teria pressionado para aderir ao plano golpista. O ex-comandante da Aeronáutica disse à Polícia Federal que a deputada o procurou dizendo que ele não podia “deixar o presidente Bolsonaro na mão”. Ele afirma ter recusado a investida. “Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que proponha qualquer ilegalidade”, teria dito a ela, segundo seu relato à PF.

A deputada rebateu a menção do brigadeiro ironizando-o nas redes sociais. “Eu não sabia que generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero. Nossas Forças Armadas já tiveram comandantes melhores. Triste”, escreveu no X (antigo Twitter).

O pedido do PSOL reforça outro requerimento, de agosto de 2023, que pede a cassação da parlamentar por causa da suspeita de que ela tenha financiado o hacker Walter Delgatti Neto para que ele tentasse invadir os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em uma tentativa de desacreditar o processo eleitoral que deu a vitória a Lula. No último dia 1º, a PF indiciou a deputada nessa investigação. O caso está com a Procuradoria-Geral da República (PGR), que pode ou não oferecer uma denúncia criminal.

Afastada de Bolsonaro desde o episódio da perseguição com arma em punho em São Paulo, Carla Zambelli tem visto o cerco ficar cada vez mais fechado ao seu redor. Apesar da fidelidade ao ex-presidente, a deputada nunca mais conseguiu recuperar o lugar de prestígio de antes. Na manifestação do último dia 24, quando milhares de apoiadores do ex-presidente lotaram a avenida Paulista, Zambelli acompanhou o ato no “cercadinho” do lado do trio elétrico, distante dos demais membros do PL.